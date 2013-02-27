پل معلم سمنان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی موحد زاده عصر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران در محل شهرداری سمنان ضمن پوزش از بروز تاخیر در افتتاح پل معلم این شهر طبق وعده های قبلی گفت: به مردم قول افتتاح پل معلم در ایام مبارک دهه فجر را داده بودیم که متأسفانه این وعده محقق نشد و افتتاح به زمان دیگری موکول شد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم تا پل معلم به بهترین نحو و با رعایت استانداردهای روز دنیا ساخته شود و به همین دلیل در انجام امور فنی آن نهایت دقت و توجه را بکار می‌بریم و تأخیر در افتتاح پل هم مربوط به رعایت نکات فنی و برطرف کردن برخی نواقص کوچک است.

معاون عمرانی شهردار سمنان با بیان اینکه سازه فلزی ضلع جنوبی و جنوب شرقی در حال نصب است، تصریح کرد: چراغ‌های پل نیز نصب شده و در حال نصب جداول هستیم.

موحد زاده افزود: با انجام آسفالت ضلع غربی و پیاده روها، کار به مراحل پایانی نزدیک شده و پل با توجه به نورپردازی انجام شده شکل زیبایی پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با این روند و فعالیت شبانه روزی مسئولان و کارگران این پل تا سال نو آماده استفاده شهروندان شود.

معاون عمرانی شهردار سمنان در خاتمه تصریح کرد: بهره برداری از پل معلم 80 میلیارد ریال هزینه در برداشته است که از محل اعتبارات شهرداری سمنان تأمین شده است.