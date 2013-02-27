برخی رسانه ها جنگ روانی به راه انداخته اند / تمام دغدغه ما حفظ آمادگی در مقابل صهیونیستهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نصرالله در سخنانی که به طور مستقیم از شبکه های ماهواره ای منطقه ای پخش می شد، خاطر نشان کرد هدف از سخنرانی من، پایان دادن به شایعاتی است که برخی رسانه ها اخیرا به راه انداخته بودند.



دبیرکل حزب الله لبنان با تکذیب شایعات اخیر رسانه های ضد سوری مبنی بر وخامت حالش، از دوستدارانش که همواره به وی اهتمام نشان داده اند، تشکر کرد.



سید حسن نصرالله در ادامه سخنان خود به مسائل مربوط به لبنان از جمله انتخابات پرداخت و تاکید کرد ما خواهان مساوات و برابری میان لبنانی ها و جلوگیری از افراط گرایی در لبنان هستیم.



دبیرکل حزب الله لبنان با بیان اینکه برگزاری انتخابات بر اساس قرار گرفتن کشور به عنوان یک حوزه واحد بر اساس ساختار جمعیتی، این مسئله را تضمین می کند که تمام لبنان یک حوزه واحد است و لبنانی ها 128 نماینده را انتخاب می کنند و هیچ تبعیضی هم میان حوزه ها نباشد.



سید حسن نصرالله گفت گامهای لازم را برای امکان بررسی این طرح که لبنان به عنوان یک دایره واحد با رعایت نسبیت تصویب شود، برخواهیم داشت.



دبیرکل حزب الله لبنان اظهار داشت درباره امکان تعویق انتخابات حرفهای زیادی گفته می شود و برخی جرات درخواست آن را ندارند و ما تاکید می کنیم که مصلحت و منفعت ما در برگزاری انتخابات در موعد مقرر بر اساس قانون جدید است.



نصرالله خاطر نشان کرد برخی، اغلب پیشنهادها را به بهانه اینکه، اکثریت پارلمان را در اختیار ما قرار می دهد، رد می کنند و این نشان می دهد که مصلحت و منفعت ما در برگزاری انتخابات است و دروغ بودن ادعای برخی را مبنی بر اینکه حزب الله خواهان تعویق انتخابات است، اثبات می کند.



دبیرکل حزب الله گفت هر کس خواهان تعویق انتخابات است، باید به جای اینکه برای تعویق آن تلاش کند و بگوید دیگران خواهان تعویق انتخابات هستند، این مسئله را به مردم بگوید.



نصرالله در ادامه خواهان پایان دادن به پدیدن آدم ربایی و محاکمه کسانی که در این زمینه دست دارند، شد و در ادامه گفت رسانه ها به نقل از سفیر آمریکا اعلام کردند که به لبنانی ها گفته است طرحی میان حزب الله و رهبری سوری برای اشغال برخی روستاهای سنی نشین سوریه وجود دارد که من با قاطعیت اعلام می کنم که آنچه درباره چنین طرحی گفته شده، دروغ و افترایی بیش نیست و هیچ دلیل و مدرکی در این زمینه وجود ندارد، بلکه بر عکس، ساکنان این منطقه برای سیطره بر هیچ روستای سنی نشین تلاش نمی کنند.



دبیرکل حزب الله با اشاره به اتهامات برخی طرفها علیه حزب الله طی برهه اخیر از جمله در خصوص حادثه عرسال( کشته شدن چند نظامی ارتش در درگیری با افراد مسلح) هدف از طرح چنین اتهاماتی را شعله ور کردن آتش فتنه دانست.

وی تاکید کرد : ما هرگز به سمت فتنه کشیده نخواهیم شد، ما هرگز به هیچ کس تعدی نخواهیم کرد، تمام هم و غم ما حفظ آمادگی کامل برای مقابله با دشمن صهیونیستی است.



نصرالله تاکید کرد شایعات برخی رسانه ها مبنی بر زخمی شدن شیخ نعیم قاسم(معاون دبیرکل حزب الله) کاملا بی پایه و اساس است.



دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه شایعات رسانه های ضد سوری مبنی بر دخالت حزب الله در امور سوریه را بی اساس دانست.



وی افزود افراد مسلحی وجود دارند که کنترل روستاهای مرزی را به دست گرفته اند و آنچه در آنجا رخ می دهد، دفاع مردم روستاها از این مناطق است.



دبیرکل حزب الله لبنان با بی اساس دانستن شایعاتی مبنی بر اینکه ارتش لبنان در اختیار حزب الله است، در خصوص بحران سوریه گفت برافروختن آتش فتنه در سوریه، توطئه صهیونیستهاست.



نصرالله با انتقاد از رویکرد تنش آمیز برخی نمایندگان سنی مذهب پارلمان لبنان، آنها را به دوری از تنش و فتنه افکنی توصیه کرد.

