عجیب بودن برخی تصمیات در بخش گردشگری/با کدام منطق ورود شناورهای تفریحی ممنوع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مومن آبادی در جلسه حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان هرمزگان عنوان کرد: فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و توجیه مباحث موجود در زمینه سرمایه گذاری را باید متولی امر با شناخت وظایف و مسئولیت هایش بر عهده بگیرد.

وی ادامه داد: امروزه برای جذب سرمایه گذار، ارائه کتاب راهنمای سرمایه گذاری امری مرسوم و ابتدایی است، لذا ضرورت دارد کتاب راهنمای سرمایه گذاری در استان را با جزئیات و با مکان یابی های مناسب علمی آماده و منتشر کنند.

مشاور رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در زمینه تسهیلات بانکی، هم در بحث وصول مطالبات و هم در زمینه پرداخت تسهیلات مشکل جدی داریم، افزود: بانکها موظفند برابر قانون تکلیف متقاضی وام را روشن کنند و رسما به مردم بگویند پروژه هایی که توجیه اقتصادی ندارند وام به آنها تعلق نمی گیرد.

وی ادامه داد: گلایه ای که وجود دارد این است که چرا پروژه هایی که نمی تواند مشمول دریافت وام باشد باید به سیستم بانکی معرفی شوند تا وقت سرمایه گذار و انرژی او گرفته و از سرمایه گذاری پشیمان شود.

بازرس کل استان هرمزگان اظهار داشت: سیستم بانکی حداقل کاری که می تواند بکند به اتاق بازرگانی و مجموعه جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان اعلام کند که این طرح ها در استان توجیه اقتصادی ندارد و امکان پرداخت تسهیلات برای آنها وجود ندارد.

وی با اشاره به قانون اظهار داشت :باید ظرف مدت 15 روزن تیجه پرداخت یا عدم پرداخت وام به طرح معلوم شود، نه این که روند کار به دراز مدت واگذار و متقاضی معطل بماند بلکه باید در حداقل زمان ممکن نتیجه کار توسط بانک به سرمایه گذار رسما اعلام شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه برخی تصمیمات در زمینه گردشگری غیر کارشناسی است همانند تصمیم گیری در مورد ممنوعیت ورود شناورهای تفریحی به کشور که می تواند فرصت های زیادی برای اشتغال ایجاد کند که این تصمیم بسیار عجیب است، تصریح کرد: چرا نباید شناورهای تفریحی در اختیار مردم باشد، با کدام استدلال منطقی ورود وسیله ای که می تواند منشاء تفریح سالم مردم باشد منع شده است.