مجتمع قضایی تصادفات رضایتمندی و آرامش را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سعیدی عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح مجتمع قضایی رسیدگی به تصادفات و امور بیمه اهواز اظهار کرد: افتتاح مجتمع قضايی رسيدگی به تصادفات و امور بيمه در راستای ارائه خدمات مطلوب به مراجعان است.



وی با بیان اینکه با افتتاح اين مجتمع، خدمات به نحو بهتر و سریعتری به مراجعه کنندگان داده می شود، افزود: از سویی از حجم پرونده های ارسالی به دادگاهها نیز کاسته خواهد شد.



سعیدی تصریح کرد: راه اندازی مجتمع قضایی رسیدگی به تصادفات و امور بیمه از جمله فعالیتهایی است که با سرعت دهی در خدمات رضایتمندی و آرامش مراجعه کنندگان را به همراه دارد.



وی گفت: در حال حاضر با تلاش های وزارت دادگستری، بیمه مرکزی و صنایع بیمه بیست گانه خدمات به صورت بهتر و شایسته تر به مردم ارائه می شود.



قائم مقام وزیر دادگستری با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین رانندگی گفت: افراد خاطی از قوانین رانندگی، قربانیان عملکرد خود هستند.



وی اظهار کرد: ‌تلاش ما این است که شمار این قربانیان را کاهش دهیم که در این زمینه، بیمه های کشور سیاست های تشویقی و بازدارنده برای جلوگیری از تخلفات اتخاذ کرده اند.



سعیدی با اشاره به بیمه موتور سیکلت از دهه سوم اسفند، افزود: برای تشویق راکبین و موتورسیکلت سواران برای اسفاده از بیمه تمیهداتی اندیشیده شده و تشویق ها یی در نظر گرفته شده که امید است از فرصت های به وجود آمده استفاده مناسب شود.



وی تصریح کرد: هدف این است که ضایعات و قربانیان جرم کاهش یابد و از طرفی از خانواده ها مراقبت شود که در این تصادفات کمتر دچار مشکل شوند.