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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۲۳

سعیدی:

مجتمع قضایی تصادفات رضایتمندی و آرامش را به همراه دارد

مجتمع قضایی تصادفات رضایتمندی و آرامش را به همراه دارد

اهواز- خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر دادگستری گفت: راه اندازی مجتمع قضایی رسیدگی به تصادفات و امور بیمه از جمله فعالیتهایی است که با سرعت دهی در خدمات، رضایتمندی و آرامش مراجعه کنندگان را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سعیدی عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح مجتمع قضایی رسیدگی به تصادفات و امور بیمه اهواز اظهار کرد:  افتتاح مجتمع قضايی رسيدگی به تصادفات و امور بيمه در راستای ارائه خدمات مطلوب به مراجعان است.

وی با بیان اینکه با افتتاح اين مجتمع، خدمات به نحو بهتر و سریعتری به مراجعه کنندگان داده می شود، افزود: از سویی از حجم پرونده های ارسالی به دادگاهها نیز کاسته خواهد شد.

سعیدی تصریح کرد: راه اندازی مجتمع قضایی رسیدگی به تصادفات و امور بیمه از جمله فعالیتهایی است که با سرعت دهی در خدمات رضایتمندی و آرامش مراجعه کنندگان را به همراه دارد.

وی گفت: در حال حاضر با تلاش های وزارت دادگستری، بیمه مرکزی و صنایع بیمه بیست گانه خدمات به صورت بهتر و شایسته تر به مردم ارائه می شود.

قائم مقام وزیر دادگستری با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین رانندگی گفت: افراد خاطی از قوانین رانندگی، قربانیان عملکرد خود هستند.

وی اظهار کرد: ‌تلاش ما این است که شمار این قربانیان را کاهش دهیم که در این زمینه، بیمه های کشور سیاست های تشویقی و بازدارنده برای جلوگیری از تخلفات اتخاذ کرده اند.

سعیدی  با اشاره به بیمه موتور سیکلت از دهه سوم اسفند، افزود: برای تشویق راکبین و موتورسیکلت سواران برای اسفاده از بیمه  تمیهداتی اندیشیده شده و تشویق ها یی در نظر گرفته شده که امید است از فرصت های به وجود آمده استفاده مناسب شود.

وی تصریح کرد: هدف این است که ضایعات و قربانیان جرم کاهش یابد و از طرفی از خانواده ها مراقبت شود که در این تصادفات کمتر دچار مشکل شوند.

کد مطلب 2008119

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