نمایشگاه دستاوردهای صنعت انرژی هسته ای برپا می شود/ دلایل پافشاری سران سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سید موسوی عصر چهارشنبه در نشست خبری نمایشگاه دستاوردهای صنعت انرژی هستهای که در سالن کنفرانس معاونت دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: نمایشگاه دستاوردهای صنعت انرژی هسته ای بزودی در مشهد برپا می شود و دلایل پافشاری سران سیاسی برای داشتن انرژی هستهای صلحآمیز نیز مشخص می شود.
معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انرژی هستهای به جذب افرادی که در این زمینه توانمند و علاقمند هستند کمک می کند، افزود: انرژی هستهای برای کشور کاربردها و فواید زیادی دارد و می تواند به صنعت در پزشکی، برق و کشاورزی کمک کند.
سید موسوی تصریح کرد: مردم با برپایی نمایشگاههای دستاوردهای انرژی هسته ای می توانند با تاثیرات و اثرات این انرژی بر روی صنعت برق آشنا و مباحث انرژی و محیط زیست را بهتر درک کنند.
وی افزود: این نمایشگاه با فضایی که ایجاد میکند محیطی مناسب را برای تبادل اطلاعات بوجود می آورد و از طرفی زمینه اطلاعرسانی در مورد جزئیات صنعت هستهای را فراهم می کند.
معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: به دلیل اینکه اطلاع رسانی در زمینه صنعت هسته ای بسیار محدود است برپایی این نمایشگاه ها میتواند فضای آزادی را برای اطلاعرسانی در مورد جزئیات صنعت هستهای در اختیار مردم قرار دهد.
سید موسوی بیان کرد: بومی شدن فناوریهایی مانند چرخه سوخت، آب سنگین، کیک زرد دستاوردهای افتخارآفرینی که متخصصان بومی در زمینه صنعت هستهای داشتهاند.
وی گفت: این نمایشگاه یک چکیده مطلوب، در دسترس و راحت از فعالیتهای هستهای کشور ایران را به افراد میدهد و سبب بالا رفتن حس غرور ملی می شود.
معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: آگاهسازی افکار عمومی، معرفی تمام وجوه انرژی هستهای و دستاوردهای آن، شناسایی نخبگان متخصص و خنثی کردن تبلیغات سویی که بر خلاف برخورداری ایران از انرژی هستهای در جریان است از دیگر ضرورتهای برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انرژی هستهای است.
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