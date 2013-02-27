به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا پیوندی عصر چهارشنبه در نشست خود با خبرنگاران در محل سازمان مدیریت پسماند و تبدیل مواد شهری سمنان با اشاره به راه اندازی سامانه مکانیزه جمع‌آوری و حمل نخاله از 15 اسفند ماه جاری در این شهر گفت: به منظور ساماندهی وضعیت جمع‌آوری و حمل خاک و ضایعات ساختمانی حاصل از تعمیرات و تغییرات جزئی داخل ساختمان‌ها و رفع نواقص بارگیری سنتی، سازمان مدیریت پسماندها و تبدیل مواد شهرداری، برای راه‌اندازی سیستم مکانیزه جمع آوری خاک و نخاله اقدام کرد.

وی با اشاره به تسهیل انجام امور ساختمانی به کمک این دستگاه گفت: شکل ظاهری این ظروف (یک لبه کوتاه‌تر از سایر لبه‌ها) به گونه‌ای است که می‌توان به راحتی داخل آن‌ها خاک تخلیه کرد.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند و تبدیل مواد شهری شهرداری سمنان با تشریح روش استفاده شهروندان از این دستگاه، افزود: ابتدا شهروندان قبل از انجام هرگونه تعمیرات جزئی و یا عملیات تخریب می‌توانند ضمن تماس تلفنی با ستاد ساماندهی ضایعات ساختمانی درخواست باکس (ظروف مخصوص) کنند و واحد طرح مکانیزه باکس‌ها را با همکاری سازمان به محل مورد نیاز منتقل و به طریقی نصب می‌شود که سد معبر نداشته باشد.

به گفته پیوندی، پس از پر شدن ظروف و اعلام شهروندان باکس‌ها به وسیله‌ی خودروهایی که مجهز به سیستم جک‌های هیدرولیکی است، به محل‌های تخلیه مجاز انتقال می‌یابد.

وی در خاتمه تأکید کرد: رعایت بهداشت و نظافت معابر عمومی، جلوگیری از سد معبر ناشی از تخلیه خاک و نخاله در حواشی معابر و گذرگاه‌ها، رعایت نکات ایمنی و جلوگیری از حوادث احتمالی ناشی از برخورد وسایل نقلیه با خاک و نخاله‌های تخلیه شده در معابر، تسریع در کار با توجه به قدرت مانور بالای جابجایی ظروف، صرفه‌جویی در نیروی کارگری، یکپارچگی سیستم خودروهای طرح مکانیزه در خصوص حمل ضایعات ساختمانی، از نتایج مطلوب اجرای این طرح است.