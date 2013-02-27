پراید با افزایش قیمت همچنان بی کیفیت به مردم عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر سردار اسکندر مومنی شامگاه چهارشنبه در حاشیه سومین همایش کاهش بار حوادث ترافیکی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت ایمنی خودروها با توجه به افزایش قیمت آنها تاکید کرد: خودرو پراید، وانت پیکان و وانت نیسان همچنان در لیست بی کیفیت ترین خودروهای داخلی به حساب می آیند.

وی افزود: خودرو پراید افزایش قیمت داشته اما در عین حال کاهش ایمنی را نیز دارد و از نظر پلیس سطح ایمنی این خودروها قابل قبول نیست.

فرمانده پلیس راهور کشور در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص آمار تصادفات شهری با رانندگی بانوان و آقایان یادآور شد: بانوان تصادفات و تخلفات کمتری دارند چرا که بیشتر از آقایان قانون را رعایت می کنند.

سردار مومنی با اشاره به بالاترین سرعت ثبت شده خودرو در کشور تصریح کرد: در سال 90 خودرویی با سرعت 240 یا 250 در حال تردد بود که به وسیله پلیس راهور متوقف شد.

وی افزود: پلیس چیزی را به عنوان مچ گیری ندارد بلکه تمام هم و غم پلیس برای افزایش ایمنی مردم و راحتی آنهاست.

فرمانده پلیس راهور کشور در خصوص قوانین رانندگی در ایام تعطیلات نوروز نیز گفت: از جمله مباحثی را که در حال پیگیری هستیم سیستم نظارت همگانی است که امیدوارم تا پایان اسفندماه راه اندازی شود تا مردم بتوانند تخلفات رانندگان را از طریق این سیستم به پلیس راهور اعلام کنند.

سردار مومنی در خصوص وضعیت سوانح رانندگی در استان فارس نیز گفت: خوشبختانه استان فارس طی 10 ماه گذشته با کاهش آمار تلفات رانندگی مواجه شده و نسبت به سال قبل 140 نفر کاهش داشته است.