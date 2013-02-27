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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۲۱:۴۲

بینقی:

طرح امداد و نجات جاده ای در سطح جاده های دامغان اجرا می شود/ برخورد قاطع پلیس با توزیع کنندگان مواد محترقه

طرح امداد و نجات جاده ای در سطح جاده های دامغان اجرا می شود/ برخورد قاطع پلیس با توزیع کنندگان مواد محترقه

دامغان-خبرگزاری مهر: جانشین رئیس پلیس شهرستان دامغان گفت: طرح امداد و نجات جاده ای ویژه ایام تعطیلات نوروز از 23 اسفند ماه جاری در سطح جاده های مواصلاتی این شهرستان به مرحله اجرا در می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا بینقی عصر چهارشنبه در جلسه کمیته امداد و نجات جاده ای نیروی انتظامی شهرستان دامغان در محل سالن جلسات ستاد فرماندهی انتظامی این شهرستان اظهار داشت: این طرح با هدف نظارت و کنترل جاده ای از سوی پلیس و عوامل امداد جاده ای شامل اورژانس، شهرداری، مخابرات، راه و ترابری، متصدیان جایگاه های سوخت، حمل و نقل و پایانه ها و فنی و حرفه ای اجرا می شود.

وی تصریح کرد: طرح امداد و نجات جاده ای از 23 اسفند ماه جاری آغاز و تا 16 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

نقش مهم آموزی در کاهش تلفات جاده ای و تصادفات درون شهری

جانشین رئیس پلیس شهرستان دامغان با بیان اینکه برقراری نظم و امنیت در حوزه درون شهری و برون شهری از وظایف پلیس است، یادآور شد: تمام تلاش ها بر این است که امسال بتوانیم نسبت به سال قبل عملکردی خوب در حوزه جاده ای و درون شهری داشته باشیم.

وی خاطرنشان ساخت: کاهش تلفات جاده ای و تصادفات درون شهری از مهم ترین موضوعاتی بوده که پلیس با آموزش های لازم می کوشد در این زمینه نقش آفرین باشد.

بینقی افزود: همه عوامل امداد و نجات جاده ای و دستگاه های مرتبط با این موضوع باید تلاش کنند در همراهی با پلیس در کاهش تلفات و امدادرسانی در مواقع بروز بحران تاثیرگذار باشند.

وی همچنین در خاتمه، خواستار همراهی و همکاری مردم با پلیس در ایام تعطیلات نوروز و اجرای طرح امداد ونجات جاده ای و دورن شهری شد.

برخورد قاطع پلیس با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد محترقه

جانشین رئیس پلیس شهرستان دامغان ضمن تاکید بر برخورد قاطع پلیس با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد محترقه اظهار داشت: با توجه به فرارسیدن ایام پایان سال و چهارشنبه سوری پلیس با تمام تدابیر با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد محترقه برخورد می کند.

بینقی در خاتمه تاکید کرد: پلیس با عوامل توزیع کننده مواد محترقه همچون سال های قبل برخورد خواهد کرد و هیچگونه کوتاهی در این زمینه انجام نمی گیرد.

به گزارش مهر، در این جلسه هر یک از نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو کمیته امداد و نجات جاده ای به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در جهت هر چه بهتر اجرا شدن این طرح در ایام تعطیلات نوروز و نحوه همکاری خود با پلیس پرداختند.

کد مطلب 2008141

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