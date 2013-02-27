طرح امداد و نجات جاده ای در سطح جاده های دامغان اجرا می شود/ برخورد قاطع پلیس با توزیع کنندگان مواد محترقه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا بینقی عصر چهارشنبه در جلسه کمیته امداد و نجات جاده ای نیروی انتظامی شهرستان دامغان در محل سالن جلسات ستاد فرماندهی انتظامی این شهرستان اظهار داشت: این طرح با هدف نظارت و کنترل جاده ای از سوی پلیس و عوامل امداد جاده ای شامل اورژانس، شهرداری، مخابرات، راه و ترابری، متصدیان جایگاه های سوخت، حمل و نقل و پایانه ها و فنی و حرفه ای اجرا می شود.

وی تصریح کرد: طرح امداد و نجات جاده ای از 23 اسفند ماه جاری آغاز و تا 16 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

نقش مهم آموزی در کاهش تلفات جاده ای و تصادفات درون شهری

جانشین رئیس پلیس شهرستان دامغان با بیان اینکه برقراری نظم و امنیت در حوزه درون شهری و برون شهری از وظایف پلیس است، یادآور شد: تمام تلاش ها بر این است که امسال بتوانیم نسبت به سال قبل عملکردی خوب در حوزه جاده ای و درون شهری داشته باشیم.

وی خاطرنشان ساخت: کاهش تلفات جاده ای و تصادفات درون شهری از مهم ترین موضوعاتی بوده که پلیس با آموزش های لازم می کوشد در این زمینه نقش آفرین باشد.

بینقی افزود: همه عوامل امداد و نجات جاده ای و دستگاه های مرتبط با این موضوع باید تلاش کنند در همراهی با پلیس در کاهش تلفات و امدادرسانی در مواقع بروز بحران تاثیرگذار باشند.

وی همچنین در خاتمه، خواستار همراهی و همکاری مردم با پلیس در ایام تعطیلات نوروز و اجرای طرح امداد ونجات جاده ای و دورن شهری شد.

برخورد قاطع پلیس با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد محترقه

جانشین رئیس پلیس شهرستان دامغان ضمن تاکید بر برخورد قاطع پلیس با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد محترقه اظهار داشت: با توجه به فرارسیدن ایام پایان سال و چهارشنبه سوری پلیس با تمام تدابیر با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد محترقه برخورد می کند.

بینقی در خاتمه تاکید کرد: پلیس با عوامل توزیع کننده مواد محترقه همچون سال های قبل برخورد خواهد کرد و هیچگونه کوتاهی در این زمینه انجام نمی گیرد.

به گزارش مهر، در این جلسه هر یک از نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو کمیته امداد و نجات جاده ای به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در جهت هر چه بهتر اجرا شدن این طرح در ایام تعطیلات نوروز و نحوه همکاری خود با پلیس پرداختند.