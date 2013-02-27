نفرات راه یافته به تیم ملی تنیس روی میز مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تعیین نفرات تیم ملی تنیس روی میز برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان، رقابت های انتخابی از روز یکشنبه طی دو مرحله در آکادمی تنیس روی میز برگزار شد. در پایان دور نخست این مسابقات که با حضور 10 بازیکن برگزار شد 8 بازیکن به دور نهایی صعود کردند. دور نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز از امروز چهارشنبه آغاز شد و قرار بود به مدت دو روز پیگیری شود اما با انصراف پوریا عمرانی و واحد مالمیری، این مرحله از رقابت ها طی یک روز و با تعیین رده بندی نهایی بازیکنان به پایان رسید.

با توجه به دیدار های برگزار شده طی دو دور اول و دوم مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز رده بندی نهایی بازیکنان به شرح زیر است:

1- نیما عالمیان 29 امتیاز

2- مهران احدی 28.5 امتیاز

3- حمیدرضا طاهرخانی 19 امتیاز

4- عارف احمدی فر 19 امتیاز

5- میدیا لطف الله نسبی 16.5 امتیاز

6- محمدعلی روئین تن 15.5 امتیاز

7 پوریا عمرانی 9 امتیاز

8- واحد مالمیری 8 امتیاز

9- محمدرضا اخلاق پسند 5.5 امتیاز

10- امین میرالماسی 3.5 امتیاز

بدین ترتیب سه بازیکن برتر مسابقات یعنی نیما عالمیان، مهران احدی و حمیدرضا طاهرخانی به اردوی تیم ملی تنیس روی میز برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان دعوت خواهند شد. چهارمین بازیکن این تیم نیز به صورت انتصابی از سوی کمیته فنی فدراسیون معرفی خواهد شد. مسابقات تنیس روی میز قهرمان جهان اردیبهشت ماه به میزبانی فرانسه برگزار خواهد شد.