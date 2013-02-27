800 دانش آموز مداح در قزوین شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی روز چهارشنبه در اولین گردهمایی آموزشی توجیهی مداحان دانش آموز و فرهنگی که در سازمان تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: آگاهی و شناخت نسبت به پیرامون خود از توصیه های دینی است که موجب افزایش معرفت افراد می شود.



نعمت اللهی تصریح کرد: قرآن کریم بهترین و غنی ترین منبع و ماخذ برای رسیدن به شناخت است و انس با این کتاب آسمانی می تواند ضمن تقویت شناخت به افزایش معنویت و اخلاق در خود نیز کمک کند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین کسب معرفت و شناخت نسبت به ائمه معصومین(ع) را از مهم ترین ویژگی های مداحان دانست و یادآورشد: هنر واقعی مداحان با شناخت به معصومین (ع) تقویت می شود و بروز می کند.



جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین نیز در این مراسم گفت: خوشبختانه شناسایی مداحان دانش آموز از کارهای فرهنگی مطلوبی است که در سالهای ذاخیر اجرا شده و به تحکیم فضای معنوی در مدارس کمک موثری کرده است.



وی کسب فضایل اخلاقی در مداحان را ضروری خواند و افزود: اخلاص و تواضع از مهم ترین ویژگی هایی است که باید در مداحان دانش آموز وجود داشته باشد و در این راستا می توان با تلفیق هنر مداحی و اخلاق در خدمت ترویج احکام دینی درآمد.



کاظم زمانی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین هم در این گردهمایی اظهارداشت: در عصر حاضر به حضور مداحان نوجوان و جوان در فضای علمی نیاز داریم و این حرکت فرهنگی بخوبی در سالهای گذشته توانسته با استقبال دانش آموزان روبرو شود.



این مسئول افزود: در دو سال گذشته با اجرای برنامه های آموزشی دینی و مذهبی در مدارس استان توانستیم بیش از 800 دانش آموز مداح را شناسایی و تربیت کنیم که نتایج خوبی خواهد داشت.



زمانی راه اندازی هیئت های مذهبی در مدارس را از دیگر کارهای انجام شده ذکر کرد و یادآورشد: تاکنون برای 43 هیئت مذهبی در استان مجوز صادر شده و 33 هیئت نیز در مرحله بررسی شرایط برای دریافت مجوز است.



معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: فعالیت های مذهبی دانش آموزان در صورت انس با قرآن و اهل بیت(ع) از معنویت بیشتری برخوردار خواهد شد و این کار دشمن را نیز ناامید می کند.



زمانی بیان کرد: تبیین فرهنگ عاشورا و ولایت بعنوان دو عامل اساسی در امور دینی برای دانش آموزان می تواند در تحقق اهداف بنیادین فرهنگی و تلفیق وجوه عاطفی با هنر مداحان دانش آموز موثر باشد.