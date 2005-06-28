زوبل بايدخاطره خوشي از خود برجاي مي گذاشت

محمدرضا مهدوي مدافع تيم فوتبال پرسپوليس تهران درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: همه مي دانند كه استيلي هيچ مشكلي نداشت وهمواره تلاش مي كرد تا دوستي ورفاقت درتيم به بالاترين حد خود برسد.

وي ادامه داد: استيلي چهره شناخته شده اي است كه نيازي به تعريف وتمجيد ندارد، ضمن اينكه تخريب شخصيت اوبه اين شكل تنها برمحبوبيت اومي افزايد ونمي تواند بركمبودهاي فني تيم سرپوش بگذارد.

مهدوي خاطرنشان كرد: به عقيده من اگر مشكلي هم درمجموعه وجود داشت، بايد به شكل مناسب تري حل مي شد. نه اينكه در پايان فصل با ايجاد كدورت زمينه اختلافات را فراهم كرد. من اعتقاد دارم روبل مي توانست با خاطره اي خوش ايران را ترك كند، اما زماني كه تيم نتيجه نمي گيرد وقهرماني ازدست مي رود، مشكلات وكمبودها به سرعت عيان شده وتلاش مي شود تا كاسه كوزه ها برسريكي شكسته شود.