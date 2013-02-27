به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و النصر امارات در چارچوب مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا که با پیروزی تیم سپاهان به پایان رسید، به شرح زیر است: تیم اصفهانی در این مسابقه با تغییراتی در پیراهن‌های خود قدم به مسابقه گذاشته بود.

سپاهان که در نیمه نخست بازی تنها یک گل به ثمر رساند، در نیمه دوم بازی عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت و توانست موقعیت‌های بسیاری روی دروازه تیم النصر ایجاد کند.

والتر زنگا، سرمربی تیم النصر در نیمه دوم به شدت و با عصبانیت باخت تیمش را نظاره بود و حرکات جالبی در اطراف زمین ورزشگاه فولادشهر اصفهان از خود نشان می‌داد.

برونو سزار کورئا، مهاجم النصر زیر نظر بازیکنان تیم سپاهان قرار گرفته بود و خط دفاعی این تیم به او اجازه نفوذ نمی‌داد؛ او در صحنه‌هایی که سپاهان گل می‌زد با ناراحتی و افسوس صحنه شادی بازیکنان سپاهان را تماشا می‌کرد.

هواداران تیم سپاهان در نیمه دوم با تشویق محرم نویدکیا، خواستار حضور او در زمین مسابقه شدند.

سپاهانی‌ها در نیمه دوم بازی فشار قابل توجهی روی دروازه تیم النصر ایجاد کردند و موقعیت‌های بسیاری روی دروازه از سوی بازیکنان سپاهان روی دروازه النصر ایجاد شد.

مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ در کنار ترابیان، رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان در جایگاه ویژه ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور داشت و با او گفتگو می‌کرد.

احسان حاج‌صفی، هافبک سپاهان بعد از تعویضش در نیمه دوم مسابقه به نشانه اعتراض به رختکن مسابقه رفت.

پرچم بزرگی از تیم سپاهان که حدود 20 متر طول داشت، در در دستان تماشاگران تیم سپاهان داشته و آنها هنگام گلزنی آن را تکان می‌دادند.

جواهیر سوکای بعد از دومین گل تیم سپاهان به سجده رفت و شادی کرد.

تشویق زلاتکو کرانچار و سرود قهرمانی در ورزشگاه فولادشهر نیز از دیگر حواشی بازی بود.

این دیدار با پیروزی 3 بر صفر تیم اصفهان به پایان رسید.