به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار شامگاه چهارشنبه پس از پیروزی 3 بر صفر تیمش مقابل النصر در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های گروهی گفت: باید به بازیکنانم در این مسابقه تبریک بگویم زیرا آنها عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند و آنچه را گفته بودم به خوبی انجام دادند.

وی با اشاره به نتیجه مسابقه ادامه داد: به نظرم به ثمر رسیدن سه گل در این بازی نمایش دهنده آن بود که تمام بازیکنان من فراتر از النصر ظاهر شدند و شایسته پیروزی در مسابقه امروز بودند.

کرانچار با بیان اینکه سپاهانی‌ها امروز النصر را متوقف کردند، بیان داشت: بازیکنان من توانستند تیم النصر را متوقف کنند و حتی فرصت گلزنی چندانی به این تیم ندهند تا با نتیجه‌ای خوب، پیروز مسابقه شوند.

سرمربی سپاهان با اشاره به وجود ستارگان بزرگ در تیم النصر ادامه داد: در مسابقه امروز ماسکارا، برونو سزار و سایر بازیکنان مطرح این تیم کار خاصی انجام ندادند و ما با برنامه‌ریزی مناسب آنها را از جریان مسابقه خارج کردیم.

وی در مورد تعویض محرم نویدکیا با جمشیدیان تصریح کرد: محرم به دلیل آسیب‌دیدگی جزئی در مسابقه امروز از ابتدا به میدان نیامد و جمشیدیان جانشین بسیار خوبی برای محرم بود؛ ما به محرم در مسابقات لیگ، حذفی و آسیا نیاز داریم بنابراین او نباید آسیب ببیند.

کرانچار ادامه داد: جمشیدیان شک جانشین خوبی برای محرم در خط میانی ماست و او نیز عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت.

وی در مورد اعتراض احسان حاج‌صفی به تعویض اضافه کرد: احسان به دلیل استرس و عملکرد بدش این رفتار را انجام داد و من از باشگاه می‌خواهم که او را ببخشد؛ انتظار نداشتم که چنین رفتاری از او سر بزند اما ما او را به خاطر جوانی‌اش می‌بخشیم.

سپاهان امشب در چارچوب رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا مقابل النصر امارات به پیروزی رسید.