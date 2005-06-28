عضو كميسيون فرهنگي مجلس : مسائل معرفتي و معنوي جداي از زندگي انسانها نيست // خانواده در ارتقاء معرفت ديني جامعه نقش مؤثري دارد

عفت شريعتي عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : اولين راهكار و اقدام اساسي براي ارتقاء معنويت در سطح جامعه خانواده است كه بايد در راستاي اين امر اهتمام داشته باشد ، چرا كه تشكيل دهنده جامعه ، اعضاي خانواده هستند .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه مي بايست فعاليتها و اقدامات لازم بمنظور تقويت مباني ديني و معرفتي در خانواده انجام شود ، گفت : بي ترديد وقتي در خانواده مباني ديني و اخلاق تحكيم يافته ، تعميق شود ، مي توان بخوبي آنرا به جامعه تسري داد .

شريعتي تصريح كرد : در اين ميان مسئولين و كساني كه در صدر قرار دارند نيز مي توانند الگوي مناسبي براي ديگر افراد جامعه قرار گرفته ، با پررنگ كردن معنويت و اخلاق ديني ، در راستاي ارتقاء معنويت در سطح جامعه مفيد و مؤثر واقع شوند .

وي با اشاره به اينكه وقتي خانواده و مسئولين ، اين مباني را سرلوحه فعاليتها ، اخلاق و رفتار خود قرار دهند ، معنويت و معرفت در سطح جامعه نهادينه خواهد شد ، گفت : در اين ميان رسانه هاي مختلف نيز مي توانند ، فعاليت ارزنده و سازنده اي داشته باشند .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي افزود : شك نيست كه برنامه هاي تلويزيون بايد به گونه اي ساخته شوند كه معنويت در آنها قابل لمس باشد ، ولي متأسفانه در عمل شاهد هستيم كه معنويت و معرفت در اين رسانه اغلب موضوعاتي حاشيه اي و كمرنگ هستند .

شريعتي با تأكيد بر اينكه مسائل معرفتي و معنوي جداي از زندگي انسانها نيست ، گفت : اخلاق اسلامي و معنويت مي بايست در تمام ابعاد زندگي انسان نقش داشته باشد ، به همين دليل كميسيون فرهنگي مجلس تلاش مي كند با فعاليتها و برنامه ريزي هاي دقيق خود در قالب سياستگذاري هاي مفيد و سازنده ، عملكرد موفقي داشته باشد .