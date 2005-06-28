آغاز بكار كنفرانس بين المللي بازسازي عراق در اردن

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، شركت كنندگان در اين كنفرانس تاكيد كردند كه ناامني مهمترين مانع مشاركت شركت هاي فعال در زمينه بازسازي در عراق مي باشد.



در اين كنفرانس كه شماري از وزيران دولت عراق و تعداد زيادي از بازرگانان وسرمايه داران خارجي حضور دارند شركت كنندگان به مدت سه روز راه هاي كمك به بازسازي اين كشور را بررسي مي كنند.



لطيف رشيد وزير منابع آب عراق در مراسم افتتاحيه اين كنفرانس گفت : مشكلات امنيتي وتروريسم از مهمترين موانع پيش روي فعاليت شركت هاي بازسازي و پيمانكاري درعراق است.



وي افزود: در عين حال مناطق امني براي فعاليت هاي بازرگاني و بازسازي در عراق از جمله منطقه كردستان و مناطق جنوب مانند بصره و سماوه و ناصريه وجود دارد.



كنفرانس مذكور را برنامه توسعه عراق سازماندهي و برگزار مي كند.



عبدالفلاح حسن وزير آموزش عراق نيز در سخناني به مشكلات بخش آموزشي و كمبود فضاهاي آموزشي كه حدود 5 هزار باب برآورد مي شود ، اشاره كرد.



به گفته وي، وزارت آموزش و پرورش عراق در ابتداي هر سال تحصيلي بايد 68 ميليون جلد كتاب آموزشي براي دانش آموزان چاپ كند.

در اين كنفرانس سه روزه ، نمايندگان بيش از 100 سازمان خصوصي و رسمي عراق و متعهدين و بانك بين المللي مشكلات خود را به نمايندگان بيش از 500 شركت بين المللي ارائه مي كنند.

برنامه توسعه عراق يك سازمان غير دولتي است كه در ژانويه 2004 تشكيل شد و به شكل گسترده با وزارت بازرگاني عراق ودنياي بازرگاني هماهنگ است.



شايان ذكر است هفته گذشته نيز كنفرانس بين المللي به عراق در بروكسل با حضور كشورهاي مختلف جهان برگزار شد.