جشن تقدير ازقهرمانان ورزش باحضور رئيس جمهور برگزارمي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" مسئولان سازمان تربيت بدني درتلاشند تا پيش ازپايان دوران چهارساله دوم رياست جمهوري سيد محمد خاتمي جشن تقدير ازقهرمانان و افتخارآفرينان تيمهاي ملي را برگزاركنند وبه همين منظوركميته اي براي انجام هماهنگي هاي لازم دراين زمينه تشكيل تا مقدمات برگزاري مراسمي باشكوه را فراهم كنند.

البته تاكنون زمان قطعي برگزاري جشن تقدير ازقهرمانان ملي مشخص نشده، ولي با توجه به اينكه دوره رياست جمهوري سيد محمد خاتمي اواخرمرداد ماه به پايان خواهد رسيد، مسئولان سازمان تربيت بدني درتلاشند تا اين مراسم را اوايل مرداد ماه وپيش ازپايان دوره چهارساله دوم رياست جمهوري خاتمي برگزاركنند.

قراراست دراين مراسم هداياي صعود تيمهاي ملي فوتبال وواليبال به جام جهاني،هفتمين قهرماني تيم ملي فوتسال دررقابتهاي قهرماني آسيا درويتنام، نخستين صعود تيم كوهنوردي بانوان به قله اورست وبرخي ديگرازرشته هاي ورزشي نظيرتكواندو و وزنه برداري توسط رياست جمهوراهدا شود.