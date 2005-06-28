به گزارش خبرگزاري "مهر"، حضرت آيت‏ الله خامنه‏اى عبور سرافرازانه و مقتدرانه نظام از حوادث تلخ و انتخابات دشوار از جمله حوادث تروريستى هفتم تير و هشتم شهريور و نيز توطئه‏هاى سنگين سياسى، نظامى، اقتصادى و فرهنگى را نشان دهنده ريشه‏هاى سالم و عميق شجره طيبه انقلاب اسلامى برشمردند و افزودند: در آن حوادث تلخ، مدعيان امروزى مبارزه با تروريسم، با لبخند تمسخرآميز از نابود شدن ملت ايران سخن مى‏گفتند اما هر حركت تاريخى، در طول راه با ريزش‏ها و خزانهايى روبروست كه اگر ريشه‏ها و اصول اين حركت سالم باشد در كنار اين ريزش‏ها، رويشهاى پرطراوت نيز وجود خواهد داشت كه پيشرفت نظام اسلامى و از جمله حضور پربركت ملت در انتخابات اخير نشان مى‏دهد انقلاب به لطف پروردگار و همت مردم، همچنان زنده و پرنشاط و پايدار، آرمانهاى والاى خود را دنبال مى‏كند.

رهبر معظم انقلاب با اشاره به خوددارى دشمنان ملت ايران از اعتراف به عظمت حضور اين ملت در انتخابات رياست جمهورى افزودند: دشمنان شما در دل خود تحقير شدند اما در زبان حاضر نيستند شكست و حقارت خود را بپذيرند با اين همه، واقعيت اين است كه حضور پرنشاط ملت در انتخابات برروى همه توطئه‏ها خط بطلان كشيد كه بعد از اين هم، اين حركت مقتدرانه ادامه خواهد يافت.

رهبر معظم انقلاب تقوا و پرهيز از غرور را شرط جلب رحمت الهى و استمرار توفيقات ملت ايران و نظام اسلامى دانستند و خاطرنشان كردند: هيچ ملتى بدون مجاهدت، تلاش، ابتكار و نوآورى بجايى نمى‏رسد و مردم و مسؤولان ايران نيز بايد همواره اين موضوع را مدنظر داشته باشند.

حضرت آيت الله خامنه‏اى با تبريك مجدد به ملت ايران به تحليلهاى دشمنان نظام در مورد شركت حداكثر 20 درصد مردم در انتخابات اشاره كردند و افزودند: حضور سى ميليونى ملت در 27 خرداد و شركت حدود 28 ميليون نفر در انتخابات سوم تير، نشان داد كه برخلاف تصور اينگونه سياستمداران و تحليلگران، ملت ايران زنده، مؤمن و پايبند به مبانى انقلاب است و با همه وجود، عزت، عظمت و آرمانهاى خود را دنبال مى‏كند كه دنيا بايد اين منطق ملت ايران را بفهمد و با محاسبه اين واقعيات، با مردم ايران سخن بگويد.

رهبر معظم انقلاب در بخش ديگرى از سخنانشان با انتقاد از برخى اقدامات تخريبى در دوران تبليغات انتخاباتى خاطرنشان كردند: بعضى نامزدها و طرفدارانشان با سياه نمايى، پيشرفتهاى نظام و اقدامات مثبت دولتها را ناديده گرفتند كه اين تخريبها، از سر بى‏توجهى صورت مى‏گرفت اما برخى تخريبهاى غيرمنصفانه و ناجوانمردانه كه در مورد تعدادى از نامزدها صورت گرفت از جمله تخريب شخصيت موجه، محترم و با سابقه‏اى مثل آقاى هاشمى رفسنجانى از روى غفلت نبود كه مسؤولان قضايى و ديگر دستگاههاى ذيربط بايد عوامل اين كارها را پيدا كنند.

ايشان در همين زمينه افزودند: بسيارى از اين كارهاى تخريبى كار كسانى بود كه به هيچ نامزدى علاقه نداشتند و براى فتنه‏انگيزى اين كارها را مى‏كردند كه مقصرين اصلى بايد مشخص شوند و آشكار شود كه دست دشمن مطمئناً در اين تخريبها در كار بوده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامى همچنين با انتقاد از تخريب جوانان مؤمن بسيجى در بعضى سخنان افزودند: برخى اظهارات نيز، متأسفانه عزيزترين قشرهاى اين كشور يعنى جوانان مؤمن و بسيجى را زير سؤال برد كه اينگونه نيست و اين كارها نشاندهنده تلاش دشمن براى فتنه‏انگيزى است.

حضرت آيت الله خامنه‏اى با اشاره به لزوم درك خواستهاى ملت كه در انتخابات رياست جمهورى نيز جلوه‏گر شد افزودند: دستگاه قضايى يكى از مراكزى است كه مردم براى تحقق عدالت، به شدت به آن چشم دوخته‏اند.

ايشان افزودند: قوه قضاييه براى پاسخ به عدالت‏خواهى ملت، بايد بگونه‏اى عمل كند كه هر مظلوم و صاحب حقى مطمئن باشد با مراجعه به دستگاه قضايى، حقش را خواهد گرفت.

حضرت آيت الله خامنه‏اى، پرورش عناصر فعال و گسترش علم و آگاهى و دانش قضايى را در تمام سطوح قوه قضاييه ضرورى خواندند و با اشاره به اقدامات و برنامه‏هاى ارزشمند دستگاه قضايى افزودند: نتيجه اين برنامه‏ها، بايد در عمل در مردم احساس آرامش و امنيت ايجاد كند.

رهبر معظم انقلاب، رعايت كامل قوانين در دادرسى‏ها، نظارت بر قوه قضاييه را باعث مستحكم شدن دستگاه قضايى خواندند و با اشاره به لزوم استقبال دستگاه قضايى از نظارت، افزودند: هر قدر سازمانهاى بازرسى، و نظارتىِ درون و بيرون دستگاه قضايى و صاحبنظران حوزه و دانشگاه و حقوق‏دانان كشور، در مورد قوه قضاييه بيشتر پيشنهاد و نظر دهند و منصفانه انتقاد كنند، دستگاه قضايى تقويت مى‏شود.

ايشان، رئيس دستگاه قضايى را عالم، هوشمند و شخصيتى برجسته خواندند و با اشاره به حضور قضات شريف و پاك دامن در دستگاه قضايى افزودند: اركان و پايه‏هاى دستگاه قضايى، بسيار خوب و مستحكم است و هر قدر اين دستگاه در معرض چالش قانونى و نظارتى قرار بگيرد ورزيده‏ تر خواهد شد.

در آغاز اين ديدار كه خانواده‏هاى معظم شهداى هفتم تير نيز حضور داشتند، رئيس قوه قضاييه در گزارشى از عملكرد و برنامه‏هاى دستگاه قضايى، تحولات ايجاد شده در اين قوه را برگرفته از رهنمودهاى رهبر معظم انقلاب خواند و با اشاره به لوايحى نظير احياى دادسراها - شوراهاى حل اختلاف، مجازاتهاى جايگزين حبس و پيشگيرى از جرايم، گفت: كاهش چشمگير پرونده‏هاى ورودى به دستگاه قضايى و سرعت يافتن روند بررسى پرونده‏ها از جمله نتايج برنامه‏هاى دستگاه قضايى است.

آيت الله هاشمى شاهرودى، الزامى شدن استفاده از وكيل در رسيدگى به پرونده‏ها، رسيدگى به حقوق زندانيان، صيانت از حقوق شهروندى، مبارزه با مفاسد اقتصادى، نهادينه كردن نظارت و ارزشيابى، تدوين دو برنامه پنج ساله، استفاده از تجربيات علمى روز، رويكرد نرم‏افزارى به مسائل قضايى، پاسخگو بودن در مقابل مردم، تعامل خوب با قواى مجريه و مقننه و گسترش ارتباط مستقيم مسؤولان قضايى با مردم را از ديگر اقدامات دستگاه قضايى برشمرد.