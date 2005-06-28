به گزارش خبرگزاري "مهر"، حضرت آيت الله خامنهاى عبور سرافرازانه و مقتدرانه نظام از حوادث تلخ و انتخابات دشوار از جمله حوادث تروريستى هفتم تير و هشتم شهريور و نيز توطئههاى سنگين سياسى، نظامى، اقتصادى و فرهنگى را نشان دهنده ريشههاى سالم و عميق شجره طيبه انقلاب اسلامى برشمردند و افزودند: در آن حوادث تلخ، مدعيان امروزى مبارزه با تروريسم، با لبخند تمسخرآميز از نابود شدن ملت ايران سخن مىگفتند اما هر حركت تاريخى، در طول راه با ريزشها و خزانهايى روبروست كه اگر ريشهها و اصول اين حركت سالم باشد در كنار اين ريزشها، رويشهاى پرطراوت نيز وجود خواهد داشت كه پيشرفت نظام اسلامى و از جمله حضور پربركت ملت در انتخابات اخير نشان مىدهد انقلاب به لطف پروردگار و همت مردم، همچنان زنده و پرنشاط و پايدار، آرمانهاى والاى خود را دنبال مىكند.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به خوددارى دشمنان ملت ايران از اعتراف به عظمت حضور اين ملت در انتخابات رياست جمهورى افزودند: دشمنان شما در دل خود تحقير شدند اما در زبان حاضر نيستند شكست و حقارت خود را بپذيرند با اين همه، واقعيت اين است كه حضور پرنشاط ملت در انتخابات برروى همه توطئهها خط بطلان كشيد كه بعد از اين هم، اين حركت مقتدرانه ادامه خواهد يافت.
رهبر معظم انقلاب تقوا و پرهيز از غرور را شرط جلب رحمت الهى و استمرار توفيقات ملت ايران و نظام اسلامى دانستند و خاطرنشان كردند: هيچ ملتى بدون مجاهدت، تلاش، ابتكار و نوآورى بجايى نمىرسد و مردم و مسؤولان ايران نيز بايد همواره اين موضوع را مدنظر داشته باشند.
حضرت آيت الله خامنهاى با تبريك مجدد به ملت ايران به تحليلهاى دشمنان نظام در مورد شركت حداكثر 20 درصد مردم در انتخابات اشاره كردند و افزودند: حضور سى ميليونى ملت در 27 خرداد و شركت حدود 28 ميليون نفر در انتخابات سوم تير، نشان داد كه برخلاف تصور اينگونه سياستمداران و تحليلگران، ملت ايران زنده، مؤمن و پايبند به مبانى انقلاب است و با همه وجود، عزت، عظمت و آرمانهاى خود را دنبال مىكند كه دنيا بايد اين منطق ملت ايران را بفهمد و با محاسبه اين واقعيات، با مردم ايران سخن بگويد.
رهبر معظم انقلاب در بخش ديگرى از سخنانشان با انتقاد از برخى اقدامات تخريبى در دوران تبليغات انتخاباتى خاطرنشان كردند: بعضى نامزدها و طرفدارانشان با سياه نمايى، پيشرفتهاى نظام و اقدامات مثبت دولتها را ناديده گرفتند كه اين تخريبها، از سر بىتوجهى صورت مىگرفت اما برخى تخريبهاى غيرمنصفانه و ناجوانمردانه كه در مورد تعدادى از نامزدها صورت گرفت از جمله تخريب شخصيت موجه، محترم و با سابقهاى مثل آقاى هاشمى رفسنجانى از روى غفلت نبود كه مسؤولان قضايى و ديگر دستگاههاى ذيربط بايد عوامل اين كارها را پيدا كنند.
ايشان در همين زمينه افزودند: بسيارى از اين كارهاى تخريبى كار كسانى بود كه به هيچ نامزدى علاقه نداشتند و براى فتنهانگيزى اين كارها را مىكردند كه مقصرين اصلى بايد مشخص شوند و آشكار شود كه دست دشمن مطمئناً در اين تخريبها در كار بوده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامى همچنين با انتقاد از تخريب جوانان مؤمن بسيجى در بعضى سخنان افزودند: برخى اظهارات نيز، متأسفانه عزيزترين قشرهاى اين كشور يعنى جوانان مؤمن و بسيجى را زير سؤال برد كه اينگونه نيست و اين كارها نشاندهنده تلاش دشمن براى فتنهانگيزى است.
حضرت آيت الله خامنهاى با اشاره به لزوم درك خواستهاى ملت كه در انتخابات رياست جمهورى نيز جلوهگر شد افزودند: دستگاه قضايى يكى از مراكزى است كه مردم براى تحقق عدالت، به شدت به آن چشم دوختهاند.
ايشان افزودند: قوه قضاييه براى پاسخ به عدالتخواهى ملت، بايد بگونهاى عمل كند كه هر مظلوم و صاحب حقى مطمئن باشد با مراجعه به دستگاه قضايى، حقش را خواهد گرفت.
حضرت آيت الله خامنهاى، پرورش عناصر فعال و گسترش علم و آگاهى و دانش قضايى را در تمام سطوح قوه قضاييه ضرورى خواندند و با اشاره به اقدامات و برنامههاى ارزشمند دستگاه قضايى افزودند: نتيجه اين برنامهها، بايد در عمل در مردم احساس آرامش و امنيت ايجاد كند.
رهبر معظم انقلاب، رعايت كامل قوانين در دادرسىها، نظارت بر قوه قضاييه را باعث مستحكم شدن دستگاه قضايى خواندند و با اشاره به لزوم استقبال دستگاه قضايى از نظارت، افزودند: هر قدر سازمانهاى بازرسى، و نظارتىِ درون و بيرون دستگاه قضايى و صاحبنظران حوزه و دانشگاه و حقوقدانان كشور، در مورد قوه قضاييه بيشتر پيشنهاد و نظر دهند و منصفانه انتقاد كنند، دستگاه قضايى تقويت مىشود.
ايشان، رئيس دستگاه قضايى را عالم، هوشمند و شخصيتى برجسته خواندند و با اشاره به حضور قضات شريف و پاك دامن در دستگاه قضايى افزودند: اركان و پايههاى دستگاه قضايى، بسيار خوب و مستحكم است و هر قدر اين دستگاه در معرض چالش قانونى و نظارتى قرار بگيرد ورزيده تر خواهد شد.
در آغاز اين ديدار كه خانوادههاى معظم شهداى هفتم تير نيز حضور داشتند، رئيس قوه قضاييه در گزارشى از عملكرد و برنامههاى دستگاه قضايى، تحولات ايجاد شده در اين قوه را برگرفته از رهنمودهاى رهبر معظم انقلاب خواند و با اشاره به لوايحى نظير احياى دادسراها - شوراهاى حل اختلاف، مجازاتهاى جايگزين حبس و پيشگيرى از جرايم، گفت: كاهش چشمگير پروندههاى ورودى به دستگاه قضايى و سرعت يافتن روند بررسى پروندهها از جمله نتايج برنامههاى دستگاه قضايى است.
آيت الله هاشمى شاهرودى، الزامى شدن استفاده از وكيل در رسيدگى به پروندهها، رسيدگى به حقوق زندانيان، صيانت از حقوق شهروندى، مبارزه با مفاسد اقتصادى، نهادينه كردن نظارت و ارزشيابى، تدوين دو برنامه پنج ساله، استفاده از تجربيات علمى روز، رويكرد نرمافزارى به مسائل قضايى، پاسخگو بودن در مقابل مردم، تعامل خوب با قواى مجريه و مقننه و گسترش ارتباط مستقيم مسؤولان قضايى با مردم را از ديگر اقدامات دستگاه قضايى برشمرد.
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