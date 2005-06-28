آمريكا سيستم پدافند هوايي پيشرفته در اختيار مصر قرار مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، آژانس همكاري امنيت دفاعي كه مسئوليت فروش تسليحات بين دولتها را در پنتاگون برعهده دارد اعلام كرد : فروش اين سيستم ها كه 125 ميليون دلار ارزش دارد براي مقابله با موشكهاي استينگر مي باشد و وابستگي مصر به سيستم هاي پدافند هوايي قديمي ساخت اتحاد جماهير شوروي را كاهش خواهد داد .



اين آژانس با ارسال اعلاميه اي به كنگره ضمن اطلاع از فروش اين تسليحات خاطر نشان كرد: پنتاگون همچنين اقدام به فروش 50 موتور توربين بالگردهاي چينوك و خدمات و سخت افزارهاي مربوطه به مصر خواهد كرد .

سازنده اصلي اين تجهيزات شركت بين المللي هانيول است .



پنتاگون با توجيه فروش اين تجهيزات به مصر اظهار داشت كه تقويت يك كشور دوست كه مي خواهد يك نيروي مهم براي برقراري ثبات سياسي و پيشرفت اقتصادي در خاورميانه باشد كمك به امنيت ملي آمريكاست .



بنا براين گزارش ، پيمانكار اصلي سيستمهاي دفاعي اونجر شركت هواپيماسازي بوئينگ است .



گفتني است زماني فروش اين تسليحات نظامي به مصر اعلام مي شود كه كاندوليزارايس وزير امور خارجه آمريكا هفته گذشته در سفر به مصر از قانون حالت فوق العاده دولت مصر كه بيش از 22 سال در اين كشور ادامه دارد و همچنين سركوبي مخالفان و خشونت عليه معترضين انتقاد كرد .

