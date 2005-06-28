عربستان ليست سي نفره جديدي از افراد تحت پيگرد را اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه خبري العربيه در خبري فوري با بيان اين مطلب تصاوير 30 فرد تحت پيگرد را نيز منتشر كرد.



وزارت كشور عربستان در بيانيه اعلام كرد: افراد تحت پيگرد با مسائل تروريستي مرتبط هستند كه 16 تن ازآنها در داخل عربستان بوده ( شامل 15 سعودي و يك مغربي ) و 19 تن ديگر نيز در خارج از عربستان ( شامل سه تبعه چاد ، يك تبعه موريتاني، يك تبعه يمني ، يك تبعه كويتي و بقيه سعودي ) هستند.



اين بيانيه افزود : اين ليست در چارچوب كشف طرح هاي گروه هاي گمراه و بر اساس اطلاعات مهم رسيده از جريان هايي است كه ارتباطات متفاوتي با حوادث كشور از مي 2003 داشته اند.

گروه هاي ضاله و منحرف در ادبيات سياسي رسمي سعودي به طرفداران شبكه القاعده در عربستان اطلاق مي شود.

شايان ذكراست اولين ليست افراد تحت پيگرد نيروهاي امنيتي عربستان در 16 آذر ماه 82 منتشر شد كه اين ليست 26 نفره از مظنونين انفجارهاي خونين ارديبهشت ماه همان سال در رياض بودند.

بر اساس اين گزارش ، دستگاه هاي امنيتي عربستان موفق شده اند اين افراد را شناسايي و در چارچوب عمليات گسترده بسياري از آنها را دستگير و يا به قتل برسانند.

در جريان عمليات بازداشت اين افراد شماري از نيروهاي امنيتي عربستان نيز جان خود رااز دست داده اند كه آخرين درگيري ميان نيروهاي امنيتي و مردان مسلح تندرو در عربستان به اوايل آوريل(فروردين ماه 84) در منطقه القصيم در شمال رياض بر مي گردد كه در اين درگيري سه روزه 15 مردمسلح از شاخه سعودي شبكه القاعده كشته شدند كه در ميان آنها سعد العتيبي سركرده شبكه القاعده در عربستان تلقي نيز به چشم مي خورد .

همچنين عبدالكريم المجاطي مغربي الاصي كه به طراحي حملات خونين درمادريد در سال 2004 متهم بود نيز در ميان كشته شدگان وجود داشت.