۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۷:۵۶

بخشي از ديدگاههاي اقتصادي استاد عالي نسب

استاد مير مصطفي عالي‌نسب، امروز دار فاني را وداع كردند،در بخش اول اين گزارش سخنان مير حسين موسوي و وزير بازرگاني در زمينه خصوصيات ايشان منتشر شد،آن چه در بخش دوم اين گزارش منتشر مي شود ديدگاههاي استاد عالي نسب، نسبت به مسايل اقتصاد ايران مي باشد.

* عزيزان من ! توصيه اين پدر پيري كه عمري از او باقي نمانده به همه شما و مخصوصا به  جوانان، به جوانان عزيز اين مرز و بوم مقدس اين است كه هرگز از تلاش و مجاهده در جهت بسط عدالت و محو استضعاف و  محروميت و ساختن ايراني آباد و توسعه يافته دست بر نداشته و اين امور عظيم را تنها براي رضاي خدا وظيفه خود بدانيد.

*من در زندگي خود همواره دو نكته را مد نظر داشته ام يكي اينكه همنشينان خوبي براي خود انتخاب كرده ام و ديگراين كه به مسائل كارشناسي اهميت داده ام.

* در حال حاضر(سال 79) مردم ايران هر كيلوگرم مواد اوليه را به قيمت 9 ريال صادر و در قبال آن هر كيلو موبايل را به قيمت 50 ميليون ريال وارد مي كنند كه اين ارزش افزوده كلا نصيب ديگري مي شود.

* با بهره 17 يا 18 درصدي اشتغال ايجاد نمي شود هر چه نرخ بهره بانكي بالاتر باشد، اشتغال كمتري ايجاد خواهد شد.

* مرحوم آيت الله بروجردي حتي سهم زكوه از طرف كسي كه بهره مي گرفت، نمي پذيرفت و آن را سهم صاحبان آن پول مي دانست.

* ما موظفيم كه از صدور مواد خام معدني جلوگيري  كنيم و اين ثروتهاي خدادادي را به بهترين وجه مورد استفاده قرار دهيم.

 

