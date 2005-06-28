نشست وزراي خارجه همسايه عراق فردا در يمن برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر،هوشيارزيباري وزير امورخارجه عراق امروزبه خبرگزاري فرانسه همچنين اعلام كرد: نشست وزيران خارجه كشورهاي همسايه درحاشيه اجلاس وزراي عضو سازمان كنفرانس اسلامي برگزار مي شود.

وي در توضيح محور مذاكرات شركت كنندگان همسايگان عراق دراين نشست اظهار كرد: دراين نشست شركت كنندگان به بحث وگفتگو درمورد تحولات جاري درعراق مي پردازند.



زيباري درعين حال موضوع امنيت را يك مساله بسيار مهم درعراق دانست و اظهار داشت: اين نشست ها درامتداد سلسله نشست هايي است كه كشورهاي همسايه عراق هرازگاهي براي بحث و گفتگو پيرامون همكاري با عراق دربعد امنيت وحمايت از دولت اين كشورجهت تقويت وحدت ملي برگزارمي كنند .

وزيرامورخارجه عراق با انتقاد ازبي توجهي كشورهاي اسلامي نسبت به تحولات ورويدادهاي كنوني دراين كشور عنوان داشت : پيش نويس طرحي در خصوص اوضاع عراق وجود دارد كه دراختياروزيران خارجه كشورهاي اسلامي قرارخواهد گرفت .

زيباري ادامه داد : پيش نويس طرح وضعيت عراق همچنين دراختيار وزيران خارجه كشورهاي جهان اسلام قرارمي گيرد كه اين پيش نويس دربرگيرنده تاكيد برحمايت از دولت عراق براي مقابله با چالش هاي امنيتي است .

وي با بيان اينكه ما از سازمان كنفران اسلامي مي خواهيم دربرابرحوادثي كه درعراق روي مي دهد سكوت نكند، تصريح كرد: كشورهاي عربي بايد موضعي قاطع درحمايت از ثبات و امنيت درعراق و تحكيم و حفظ وحدت ملي اتخاذ كنند زيرا موضع بي توجهي كشورهاي اسلامي به سود عراق و جهان اسلام نيست .

وزراي خارجه همسايه عراق 30 آوريل (10ارديبهشت ) گذشته نشست خود را در استانبول تركيه برگزار كردند و درهمان زمان حمايت خودشان را از دولت جديد ابراهيم جعفري نخست وزير عراق اعلام داشتند وقول دادند با بغداد درزمينه مبارزه با تروريسم همكاري بيشتري از خود نشان دهند.