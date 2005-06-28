اتوبوس ملي هم پس از سمند مي آيد

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي شركت ايران خودرو، اتوبوس ملي كه پس از خودرو ملي سمند و توليد موتور ملي، سومين حركت بزرگ ايران خودرو در جهت توسعه همه جانبه صنعت خودرو و تامين نيازهاي حمل و نقل كشور و نيز اتخاذ سياست هاي صادراتي، به شمار مي رود، نشانگر عزم اين شركت براي تامين حداكثر منافع ملي و توان صنعتي و فني آن است.به اين ترتيب طراحي و ساخت اتوبوس ملي با استانداردهاي روز، در دستور كار برنامه سال 84 ايران خودرو ديزل قرارگرفته است.

منوچهر منطقي در حكم خود مبني بر ساخت اتوبوس ملي در ايران خودرو ديزل خواستار آن شد كه اين وسيله حمل و نقل جمعي با بيشترين حجم قطعات ساخت داخل، مطابق با استانداردهاي روز دنيا و شرايط محيطي و فرهنگي كشور طراحي و ساخته شود.

مجيد شيخاني مديرعامل شركت ايران خودرو ديزل،گفت: ايران خودرو ديزل يكي از بزرگترين پايگاه هاي ساخت اتوبوس در دنيا با ظرفيت سالانه شش هزار دستگاه انواع اتوبوس گاز سوز و ديزلي است و با توجه به توان فني ساخت داخل كه اكنون در اين شركت وجود دارد، قادريم اتوبوس ملي را مطابق خواست مديرعامل محترم گروه صنعتي ايران خودرو و نياز كشور طراحي و عرضه كنيم.

وي افزود: هم اكنون موتور، گيربكس، اكسل و بيشتر قطعات اتوبوس هاي توليدي ايران خودرو ديزل با استانداردهاي بنز آلمان در داخل كشور ساخته مي شوند و اين مهم ترين مزيت شركت در سرعت بخشيدن به ساخت اتوبوس ملي خواهد بود.

گفتني است، ايران خودرو ديزل با ظرفيت توليد سالانه 25 هزار دستگاه انواع خودرو سنگين نظير اتوبوس، ميني بوس، ون، كاميون، كاميونت و آمبولانس، بزرگترين سازنده خودروهاي تجاري در منطقه خاورميانه به شمار مي‌رود.

