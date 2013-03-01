به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی میرزایی مدیر روابط عمومی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اعلام این خبر افزود: نتایج بررسی مدارک اولیه متقاضیان در این آزمون از 14 اسفند ماه 91 تا 16 اسفندماه در سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل مشاهده است.

وی افزود: کلیه افرادی که طبق بررسی انجام شده دارای نقص مدارک جهت شرکت در آزمون هستند باید در مهلت 14 تا 16 اسفند از طریق سایت مورد نظر و با درج کد رهگیری و ورود به پرونده شخصی خود نسبت به رفع نقص و تکمیل مدارک ارسال اقدام کنند.

میرزایی یادآور شد: داوطلبان باید مدارک لازم را در قسمت "سایر" آپلود کنند و عدم تکمیل مدارک در مهلت تعیین شده به منزله انصراف شرکت در آزمون خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در این مرحله از بررسی مدارک افراد متقاضی شرکت در آزمون، مستندات مربوط به سهمیه های درخواستی داوطلبان مورد بررسی قرار نگرفته است.

چهلمین دوره آزمون دستیاری پزشکی بالینی روز پنجشنبه 5 اردیبهشت ماه 92 برگزار می شود.