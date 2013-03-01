به گزارش خبرگزاری مهر، رسول ملك فر با اشاره به اقدامات وزارت علوم براي مشاركت دانشگاهها در برگزاري انتخابات رياست جمهوري، گفت: فضاي دانشگاهها براي حضور كانديداها و بيان نظرات و پيشنهادات در چارچوب قانون و با حفظ وحدت و حرمت افراد آماده است و اميدواريم با مشاركت همگان آبروي نظام همچون گذشته حفظ شود.

وی همچنین درباره توسعه كمي و كيفي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، خاطرنشان کرد: امروز با 2504 واحد دانشگاهي، نظام اسلامي دوران پر افتخار خود را سپري مي كند.



این مقام مسئول وزارت علوم بار دیگر یادآوری کرد که تعداد دانشجویان در تمام سطوح تحصیلی همچنین اعضای هیئت علمی از دولت نهم تاکنون دو برابر شده است.