شايستگي در گرو توجه به اخلاق و تخصص است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، اعضاي كميته علمي و شوراي سياست گزاري اولين همايش توسعه شايسته سالاري در سازمانها امروزبا حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي، رييس جمهور ديدار و گفتگو كردند.

خاتمي در اين ديدار با تقدير از عملكرد جهاد دانشگاهي در توجه به امور پژوهشي و تحقيقاتي در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، صنعتي و علمي، برگزاري همايش توسعه شايسته سالاري را در شناخت فرهنگ شايسته سالاري مهم ارزيابي كرد.

رييس جمهور معناي شايستگي در نوع حكومت و نظم جامعه را متفاوت دانست و گفت: در حكومت ديكتاتوري، فضيلت تنها با حكومت نسبت دارد و مردم در آن نقشي ندارند.

وي افزود: در حكومت مردمي، ملاك عمده فضيلت، باور داشتن مردم، خدمت به مردم و خود را خادم و نه مخدوم مردم دانستن است.

خاتمي با بيان اين كه قبل از شايسته سالاري بايد نسبت جامعه با مردمسالاري را معين كرد، اظهار داشت: امروزه هيچ منشاء اي جز مردم، منبع قدرت نيست و اين افكار عمومي است كه حكومت را تعيين مي كند.

رئيس جمهور توجه به مردمسالاري ديني و نيز رضايت مردم را از معيارهاي حكومت ديني دانست و گفت: اگر اصل رضايت مردم در حكومت پذيرفته شود، پايه مهم دموكراسي پذيرفته شده است.

خاتمي اظهار داشت بايد اين حق و آزادي وجود داشته باشد تا عقايد خود را بيان كنيم و حذف مخالف به معناي حذف مردمسالاري است.

رئيس جمهور در ادامه بر ارائه تعريفي روشن از شايسته سالاري، شايستگي و نسبت آن با مردمسالاري تاكيد كرد و گفت: بايد معناي مهارت، تخصص و تعهد روشن تر گردد تا به توان به صورت دستور العمل از آن استفاده بهينه كرد.

بنا بر اين گزارش پيش از سخنان رييس جمهور، دكتر مظفري رييس شوراي سياست گزاري همايش توسعه شايسته سالاري نيز در اين ديدار توضيحاتي درباره شيوه هاي توسعه و ترويج شايسته سالاري در سازمان ها به رييس جمهور ارايه كرد.

برخي از اعضاي اين كميته علمي نيز در اين مراسم نقطه نظرات خود را در خصوص تعيين راهكارهاي لازم براي توسعه يافتگي از طريق ترويج فرهنگ شايسته سالاري عنوان كردند.