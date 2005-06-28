مير حسين موسوي:هيچ كس به اندازه استاد عالي نسب در اقتصاد زمان جنگ موثر نبود//وزير بازرگاني: استاد عالي نسب بارها در زمينه واردات كالاهاي تجملي هشدار داده اند

به گزارش خبرگزاري مهر، استاد ميرمصطفي عالي‌نسب، براي مديران كشور فردي شناخته شده و مورد احترام بود ولي قديمي‌ ها او را بيشتر با نام حك شده‌اش روي توليدات و محصولات خانگي مي‌شناختند. كسي كه بيش از 70 سال در تبريز و تهران فعاليت‌ مستمر و پويا در عرصه توليد، امور اقتصادي، مديريتي و برپايي نظام توليد صنعتي به شكل نوين داشت.

صنعتگري كه مدتي در بستر بيماري بود، امروز به ديار باقي شتافت تا نام خويش را به عنوان مديري لايق وكارآفريني مبتكر جاودانه سازد.

همگان كه با نام وي آشنا هستند به ياد دارند كه چگونه در دي ماه 79 از وزير و نماينده مجلس گرفته تا دانشجو و استاد براي بزرگداشتش همايشي به عنوان "اقتصاد ملي،عدالت اجتماعي و جهان متحول" در دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران برگزار كردند و مير حسين موسوي در اين همايش اعلام كرد: در 8 سال جنگ تحميلي خط اقتصادي دولت عمدتا از انديشه هاي اقتصادي استاد عالي نسب نشات مي گرفت.

وي در اين همايش افزود: استاد عالي نسب همچنين با عضويت در شوراي اقتصاد و نيز مشاركت در تدوين لوايح بودجه بهترين توصيه ها و نظرات كاربردي كه متضمن تامين عدالت اجتماعي و مدافع محرومين و مستضعفان بود را ارائه مي دادند.

مهندس موسوي متذكر شده بود كه تجربيات اقتصاد استاد عالي نسب از جنگ جهاني دوم، ملي شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي تاكنون همواره گره گشاي كشور بوده و هيچ كس به اندازه ايشان در اقتصاد زمان جنگ موثر نبوده است.

مير حسين موسوي در اين همايش تاكيد مي كند تمام ديدگاههاي اقتصادي استاد عالي نسب در چارچوب مقررات دين مبين اسلام و با تكيه بر عدالت اجتماعي بوده است و جالب است كه در سخنان خود ادامه مي دهد كشور ما طي 10 سال گذشته از نظر اخلاق اقتصادي دچار پسرفت شده است.

مهندس موسوي با ذكر جمله اي از تكيه كلام هاي استاد عالي نسب در همايش "اقتصاد ملي،عدالت اجتماعي و جهان متحول" اعلام مي كند : ايشان همواره تاكيد كرده اند كه ايران با اين همه امكانات خدادادي هرگز نبايد فقير باشد.

محمد شريعتمداري وزير بازرگاني نيز در اين مراسم با تجليل از خدمات عالي نسب اعلام مي كند: استاد عالي نسب بارها در زمينه واردات كالاهاي تجملي و ممنوع شدن فروش آنها در فروشگاههاي مركزي هشدار داده اند و اين در حالي است كه ييشنهاد مربوط به معافيت مالياتي حقوق بگيران اعم از كارمندان و كارگران از سوي وي داده شد.

وزير بازرگاني ادامه مي دهد: مرحوم مصدق در تجليل از خدمات صنعتگران ايراني يكي از لوازم خانگي توليدي كارخانه عالي نسب را در اتاق كار خود قرار داده بود.

يادش گرامي باد

پيكر مرحوم استاد عالي‌نسب فردا چهارشنبه ساعت 8:30 از مقابل منزل ايشان واقع در خيابان ولي‌‏عصر، خيابان شهيد فلاحي، خيابان يكتا كوچه صدر تشييع مي‌‏شود.

همچنين، مراسم ترحيم آن مرحوم روز جمعه دهم تيرماه از ساعت 11 الي 12:30 در مسجد نور واقع در ميدان فاطمي منعقد مي‌‏گردد.

