به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات جدید نشان می دهد که اکثر میزها برای استفاده از رایانه های سنتی روی میزی طراحی شده است و با وجود فناوریهای جدید باید از راه های جدید هم برای نشستن هنگام استفاده از آنها بهره بگیریم.

جمع کردن پاها داخل شکم هنگام نشستن روی صندلی برای نزدیک شدن به تلفن همراهی که در دست داریم یا لم دادن هنگام چک کردن پیامهای متنی در یک جلسه از جمله شیوه هایی است که امروز هنگام استفاده از فناوری در حالات بدن مشاهده می شود.

9 حالت مختلفی که بدن هنگام استفاده از لپ تاپ، تلفن هوشمند و یا تبلت به خود می گیرد

تلفنهای هوشمند و تبلتها به اندازه کافی کوچک و سبک هستند که بتوانیم آنها را در دست بگیریم و شکل نشستن خود را تغییر دهیم.

اکنون تحقیقات جدید نشان دهند تغییر در شیوه هایی است که هنگام استفاده از فناوری در محل کار یا منزل در نشستن خود ایجاد کرده ایم.

نظر سنجی های صورت گرفته توسط محققان میان 2 هزار کارمند در 11 کشور توسط یک شرکت سازنده میز و صندلیهای اداری صورت گرفته نشان می دهد که اکثر کارمندان 9 وضعیت جدید را در پاسخ به فناوریهای جدیدی که با آنها رو به رو هستیم برای خود تعریف کرده اند.

1. وضعیت کشیده کردن بدن که برای فناوریهای کوچک و موبایلی مورد استفاده قرار می گیرد و این امکان را برای فرد به وجود می آورد که از میز خود هنگام کار فاصله بگیرد، به صندلی تکیه بدهد و دستگاه را نزدیک بدن خود قرار دهند.

2. وضعیت استفاده از چند دستگاه، این وضعیت نشان دهنده انطباق فرد برای انجام چند کار روی چند دستگاه است. وی با یک دست تلفن همراه را نزدیک گوش خود نگاه داشته و با دست دیگر روی لپ تاپ کار می کند و در نتیجه به جلو خم شده و این امر نشانه تمرکز روی صفحه لپ تاپ است.

3. وضعیت متن، تلفنهای هوشمند در مقایسه با سایر اشکال فناوری کوچکتر هستند و نیازمند حالت خاصی در بدن هستند. افرادی که با تلفنهای همراه خود در محل کار یعنی پشت میز کار می کنند بازوان خود را بسته نگاه می دارند و دستهایشان را روی تلفن همراه قرار می دهند تا میزان تسلط خود را افزایش دهند.

4. وضعیت جمع کردن پاها داخل شکم، در این حالت افراد تکیه می دهند و پاهای خود را روی صندلی می گذارد تا بتواند که تلفن هوشمند و یا تبلت را به خود نزدیک کنند.

5. وضعیت ضربه ای، این حالت وقتی رخ می دهد که دستگاه روی یک سطح قرار دارد و فرد با قرار دادن یک دست زیر چانه از دست دیگر برای ضربه زدن روی دستگاه استفاده می کند.

6. حالت تکیه هوشمند، در این حالت فرد با تکیه روی صندلی خود و گذاشتن پاهایش روی هم به نوعی خود را از محیط اطرافش جدا می کند و بیشتر روی تلفن همراه خود متمرکز می کند، این حالت موقتی برای نگاه کردن به پیامکهای متنی دریافتی و نامه ای الکترونیکی است.

7. وضعیت خلسه، این وضعیت هنگامی مشاهده شده است که افراد روی صفحه نمایش، موس و یا صفحه کلید تمرکز کرده و یا از یک تاچ پد برای یک دوره طولانی زمانی استفاده می کنند، این وضعیت دوام بسیاری دارد.

8. حالت دریافت اطلاعات، لم دادن به صندلی و تماشای محتوای روی صفحه نمایش و یا عقب نشستن برای تعمق. این حالت به جای تولید اطلاعات، حالت دریافت اطلاعات.

9. وضعیت خم شدن که حالت بسیار متداولی هنگام استفاده از لپ تاپ است، وقتی که افراد خسته می شوند به تدریج لپ تاپ خود از لبه میز فاصله می دهند و وزن خود روی سطح قرار می دهند.

حالات جدید شناسایی شده در نتیجه استفاده از فناوری جدید و موبایل صورت می گیرد و رفتارهای جدید اداری تلقی می شوند.

این درحالی است که میزها و صندلیهایی که امروز از آنها استفاده می شود به ندرت خود را با این وضعیت نشستن سازگار کرده اند و اغلب موجب درد و صدمات بلند مدت می شوند، حالاتی که در نتیجه آن خلاقیت و تمرکز فرد را از بین می برد.

شرکت سازنده میز و صندلی " استیل کیس" که این تحقیق را انجام داده، یک صندلی جدید طراحی کرده که با بدن حرکت می کند و در حالات مختلف از کاربر پشتیبانی می کند. این صندلی اواخر سال جاری میلادی در بریتانیا به فروش گذاشته می شود.