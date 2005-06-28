نقش اسراييل و آمريكا در هرج و مرج طلبي هاي اهواز

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين مقاله كه با عنوان "رابطه خرابكاري هاي اهواز با اسراييل" درج شده، آمده است در يكي از روزهاي ماه مي در فرودگاه بن گوريون تل آويو، چند مسافر تازه وارد از مسير كشورهاي اروپايي با استقبال مسوولين اطلاعاتي اسراييل مواجه شدند. اينها تعدادي از آشوب طلب هاي اهواز بودند كه به منظور هماهنگي با اسراييل و تداوم شورش در اين شهر به تل آويو سفر مي كردند.

ابراهيم مي افزايد: مراودات خرابكاران اهواز با اسراييل در واقع پس از آغاز جنگ خليج فارس در سال 1990 آغاز شد و در راس اين گروه، "هزال الهاشمي" رييس به اصطلاح جنبش ملي براي آزادي اهواز قرار دارد.

در ادامه مقاله مذكور تصريح شده است: اسحاق شامير نخست وزير اسبق اسراييل ، با اين گروه از اهوازي ها ارتباط ديرينه دارد و سرويس اطلاعاتي اين كشور نقش پشتيباني مالي و سازماندهي و اطلاع رساني خرابكاران را به عهده دارد.

در اين رابطه نشريات يهودي با اشاره مقامات اسراييل با مردم اهواز اظهار همدردي مي نمايند و آنها را به اقليت يهود در خلال جنگ اول جهاني تشبيه مي كنند.

سرويس اطلاعاتي اسراييل در يك تلاش تبليغاتي اعلام كرده كه مردم اهواز مورد تصفيه نژادي از سوي دولت ايران قرار گرفته اند.

نويسنده ادامه مي دهد: در اين ميان هفته نامه "النباء الوطني" چاپ قاهره نيز به نقل از منابع اسراييلي اعلام داشت اخيرا جلسه اي توسط تني چند از مسووولين برجسته آمريكايي با "سيد طاهر نعمه" معاون نظامي حزب التحرير اهواز در واشنگتن برگزار شد.

در اين نشست توافق گرديد تا تهران همچنان جهت تغيير سياستهاي خود تحت فشار باقي بماند.

در فرازهاي پاياني مقاله آمده است : همچنين "استيفن هادلي" مشاور امنيت ملي آمريكا با نعمه در خصوص دولت مستقل در خوزستان در مقابل دستيابي واشنگتن به نفت ايران تفاهم نمود.

اين هفته نامه مصري، با استناد به منابع مطلع، بر وجود روابط قوي ميان بعضي رهبران اشوب طلب خوزستان با واشنگتن، لندن و آمستردام و همكاري مشترك تاكيد دارد و مدعي است واشنگتن و برخي از كشورهاي عربي حوزه خليج فارس از تجزيه طلبان خوزستان از طريق نصب چهار ايستگاه راديويي و توزيع سري روزنامه ها و مجلات در داخل خوزستان حمايت مي كنند.