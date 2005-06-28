زمينه حضورهنرمندان درعرصه هاي مختلف ورزشي بايد تقويت شود

به گزارش خبرنگار" مهر" محمد درخشان روزسه شنبه دريك نشست خبري درباره نحوه برگزاري چهارمين جشنواره بين المللي فيلمهاي ورزشي وتلوزيوني تهران به خبرنگاران گفت‏: ازمهمترين اهداف برگزاري جشنواره هاي فرهنگي‏، هنري و ورزشي‏، ايجاد زمينه هاي مناسب براي ورود بيشترهنرمندان درعرصه هاي مختلف ورزشي است.

وي با بيان اينكه تاثيرات ورزش درعرصه هاي مختلف اجتماعي جامعه برهمگان محرزشده، گفت: درهمين راستا سال 2005 از سوي سازمان ملل به نام " تربيت بدني و ورزش" نامگذاري شده است.

درخشان با اشاره به اينكه هنرمندان بايد برروي ورزش بيشترسرمايه گذاري كنند، افزود: با توجه به اثرگذاري بالايي كه ورزش درعرصه هاي مختلف جامعه دارد‏، هنرمندان بايد بيشتربه اين عرصه وارد شده وبه توليد محصولات فرهنگي با رويكرد ورزشي درابعاد مختلف بپردازند.

وي ادامه داد: اين درحاليست كه تاكنون كمتربه موضوعات ورزشي با رويكرد فرهنگي وهنري پرداخته شده و آثاري كه دراين زمينه توليد شده اند نيزاندك هستند.

به گفته وي‏، هنرمندان بايد درحوزه ورزش بعنوان موضوعي كه داراي گستره بالايي از اثرگذاري دربخشهاي مختلف جامعه است، وارد شوند وبه توليد آثارمختلف هنري مانند فيلم، عكس و... بپردازند.

وي هدف عمده ازبرگزاري جشنواره هاي فرهنگي، هنري و ورزشي را ايجاد تعامل بيشتربين هنرمندان وعرصه هاي مختلف ورزش برشمرد وافزود: هنرمندان بايد ازتاثيرات مختلف ورزش درعرصه هاي اجتماعي بعنوان يك دستاورد مثبت استفاده كرده ودراين راستا به توليد برنامه هاي هنري مختلف بپردازند.

درخشان همچنين درخصوص تاثيرمثبت ورزش برسايرمسائل فرهنگي، اجتماعي درجوامع مختلف ‌توضيح داد: تمام دنيا اين تاثيرات را در المپيك آتن درقالب رويدادهاي مختلف مشاهده كردند.

وي درباره چهارمين جشنواره بين المللي فيلمهاي ورزشي وتلوزيوني تهران گفت: با توجه به اينكه سال 84 ازسوي مقام معظم رهبري، سال همبستگي ملي ومشاركت عمومي نامگذاري شده وشعاراين جشنواره نيز ورزش‏، رسانه وهمبستگي تعيين شده است.

به گفته وي‏ بمنظوربرگزاري بهتر وصرفه جويي بيشتردرهزينه هاي برگزاري اينگونه جشنواره هاي فرهنگي، ورزشي‏، دبيرخانه دائمي اين جشنواره ها را درمحل آكادمي ملي المپيك تشكيل داده ايم.

وي اضافه كرد: تا پايان سالجاري سه جشنواره فيلمهاي ورزشي وتلويزيوني‏‏، عكس وفيلم ورزشي وهمچنين دومين جشنواره فيلم‏ وعكس نماز، معنويت وورزش با تمركزدرمحورهاي معنوي، اخلاقي وورزشي نيزبرگزارمي شود.

درخشان درادامه با اشاره به برگزاري چهارمين جشنواره بين المللي فيلمهاي ورزشي وتلويزيوني تهران از12 تا 16 تيرماه سال جاري گفت: آثاربرترشركت كننده داخلي وخارجي از 18 كشورغرب وجنوب غرب آسيا دراين جشنواره انتخاب وبه جشنواره ميلان ارسال خواهد شد.

به گفته وي 9 منطقه دردنيا جشنواره بين المللي فيلمهاي ورزشي وتلويزيوني را برگزارمي كنند كه منتخبان اين مناطق به جشنواره اصلي درميلان راه مي يابند.

درخشان افزود: ايران بعنوان يكي ازمراكزنه گانه دنيا دربرگزاري اين جشنواره شناخته شده است كه چهارمين دوره اين جشنواره را تيرماه امسال برگزارمي كند.

وي همچنين درباره استقبال هنرمندان داخلي وخارجي ازاين جشنواره گفت:‌ حجم بالاي آثاري كه تاكنون به دبيرخانه جشنواره ارسال شده، نشان دهنده توجه واستقبال بالاي هنرمندان ايراني وهمچنين خارجي ازكشورهاي غرب وجنوب غرب آسياست.