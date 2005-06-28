يك زنداني روس: نظاميان آمريكائي مرتباً به قرآن اهانت مي كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز،"آيرات واكيتف" Airat Vakhitov ، كه مدتي پيش بعد از 18 ماه حبس در زندان گوانتانامو از زندان آزاد شده در جمع خبرنگاران گفت:"در كوبا آنها قرآن را مي گرفتند ومورد بي حرمتي قرار مي دادند و اين مساله بطورمرتب اتفاق مي فتاد واعتراضات را تحريك كرد".

گفتني است كه هفت نفر از اتباع پاكستاني كه اخيراً از گوانتاناموآزاد شدند اعلام كردند كه آنها شاهد اين مساله بودند كه بازجويان آمريكائي بر روي قرآن آب دهان پرتاب مي كردند و آن را زير پاي خود قرار داده و بر روي آن مي ايستادند.

شش نفر از اين زندانيان در مصاحبه با آسوشيتدپرس اعلام كردند كه بازجويان با قرآن به صورت ما مي كوبيدند و مي گفتند كه قرآن به شما تروريسم را ياد مي دهد و اين كتاب منبع اصلي تروريسم است.