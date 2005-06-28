290 اثر داخلي وخارجي تاكنون دريافت شده است

به گزارش خبرگزاري" مهر" دبيردائمي چهارمين جشنواره بين المللي فيلمهاي ورزشي وتلويزيوني تهران گفت: اين آثاردربخشهاي مستند، داستاني، نمايشهاي تلويزيوني، تبليغات ورزشي، فيلمنامه وبخش فيلمهاي سينمايي بلند به دبيرخانه جشنواره ارسال شده اند.

به گفته وي240 اثرداخلي (هنرمندان ايران) و50 اثرفرهنگي، هنري از12 كشور غرب وجنوب غرب آسيا به اين جشنواره ارسال شده است. آثارارسالي خارجي از كشورهاي كويت، امارات، لبنان، تاجيكستان، افغانستان، قزاقستان، قطر، هند، عربستان وپاكستان به اين جشنواره ارسال شده كه كشورها عربستان وقزاقستان براي نخستين باردراين جشنواره شركت كردند.

وي افزود: با توجه به نزديك شدن به زمان برگزاري چهارمين جشنواره بين المللي فيلمهاي ورزشي وتلويزيوني تهران، فيلمهاي اين جشنواره بطوررايگان در9 نقطه شهرتهران به نمايش درمي آيد.

به گفته وي، فيلمهاي اين جشنواره درهفت فرهنگسراي بانو، دانشجو، طبيعت، جوان، ورزش، قانون و بهمن وهمچنين دانشكده خبروآكادمي ملي المپيك درمعرض نمايش قرارمي گيرند.

ملامحمد درادامه به بخش فيلمنامه بعنوان بخشي جديد درچهارمين دوره جشنواره فيلمهاي ورزشي اشاره كرد و اظهارداشت: با توجه به اينكه بخش فيلمنامه ورزشي تاكنون دراين جشنواره وجود نداشت، بخش فيلمنامه ورزشي درجشنواره فعال شد كه تاكنون 80 فيلمنامه ورزشي به دبيرخانه ارسال شده است.

به گفته وي سه رويكرد موضوعي نيزدراين جشنواره دنبال مي شود كه با توصيه برگزاركنندگان جشنواره ميلان دراين دوره مورد توجه قرارگرفته است.

وي دراين خصوص توضيح داد: به آثاري كه با محورهاي" بازيهاي المپيك"، " ورزش وجامعه" و" يك قرن با ورزش" منتخب شناخته شوند، جوايزي تعلق خواهد گرفت. اين جشنواره درسه بخش مسابقه، خارج ازمسابقه ونمايشهاي ويژه برگزارمي شود.

دبيرچهارمين جشنواره فيلمهاي ورزشي درخصوص هيات داوران وفعاليت آن گفت: هيات داوران درمرحله مقدماتي كارخود را آغازكرده است وفعاليت مرحله نهايي آنان ازهفته آينده آغازمي شود.

وي گفت: داود رشيدي، رضا ميركريمي، ابراهيم سلطاني فر، احمد ضابطي جهرمي ورسول صدرعاملي داوران داخلي اين جشنواره هستند كه دو داورازكشورهاي يونان (ماركوس هولواس) ويك داورعربستاني نيزدركارداوري كميته داوران را دراين جشنواره همراهي مي كنند.

دبيرچهارمين جشنواره فيلمهاي ورزشي وتلويزيوني تهران ازپيشنيه موفق اين منطقه كه ايران نمايندگي آن را برعهده دارد، درجشنواره ميلان خبرداد وگفت: تاكنون چهار سال متوالي درجشنواره ميلان فعاليت داشته ايم كه طي آن 99 اثربه ميلان ارسال شده است.

به گفته وي ازميان آثارارسالي 18 اثرخارجي و81 اثرمتعلق به ايران بوده است كه يك تنديس و9 ديپلم افتخارحاصل اين حضوربوده است.

وي تاكيد كرد: گزارش هيات داوران تاكنون نشان مي دهد كه جشنواره اين دوره به مراتب ازكيفيت بالاتري نسبت به دوره هاي گذشته برخورداراست.

وي درادامه به نقش دانشكده خبربعنوان كميته اطلاع رساني اين جشنواره اشاره كرد وگفت: دانشكده خبركه امسال اطلاع رساني اين جشنواره را برعهده گرفته، تاكنون دركناراطلاع رساني مناسب، چندين ميزگرد تخصصي نيزبا محورهاي مختلف برگزاركرده است

وي همچنين به راه اندازي سايت جشنواره اشاره كرد وگفت: براي نخستين بارسايت اين جشنواره با آدرس www.tehranficts.com فعال شده است كه تمام اطلاعات تخصصي جشنواره درزمينه هاي مختلف درآن وجود دارد.