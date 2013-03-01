املش تابلویی زیبا و وصف ناشدنی از آفرینش خلقت/ برنامه ریزی راهبردی نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، طبیعت دلنشین و وجود آثار باستانی و تاریخی املش از مهمترین نقاط گردشگری کشور است و هرساله گردشگران و مسافران زیادی را بسوی خود فرا می خواند.

این سرزمین وصف ناشدنی، عظمت خالق باری تعالی را جلوه گر و به عینه به اثبات رسانده است،از تالاب زیبای زربیجار با پوشش گیاهی مردابی زیستگاه پرندگان مهاجر تابرج تاریخی میل امام با ارتفاع هفت متر، از مناطق ییلاقی و باغات زیبای چای و کوهپایه‌های بسیار با صفا که ذهن هر بیننده‌ای را مسحور می ‌کند تا جنگل‌ های سر سبز بلور دکان همه و همه زیبایی جمال خداوند را نشان می دهند.

املش آئینه جمال الهی و سرزمین وصف ناشدنی

این شهرستان آئینه جمال الهی بر این کره خاکی است. باغات چای، گردو، فندق، رویش گیاهان خودروی خوراکی، گل گاوزبان، زعفران، زیست انواع حیوانات و پرندگان، خزندگان، دوزیستان، آبزیان همگی تابلویی زیبا از آفرینش را خلق کرده اند.

چشمه ساران خروشان و جوشان، مردم صبور، قهرمان، مهربان و همه و همه لذت خوش به هر بیننده و گردشگری می دهد که هرگز از ذهن و روح و روانش نمی رود. همه این زیبایی های وصف ناشدنی باعث شده که از سراسر کشور هر ساله و در تمام طول سال این شهر پذیرای علاقه مندان به طبیعت باشد.

فرماندار املش در این باره می گوید: این شهرستان زیبا و دل ربا به لحاظ داشتن جاذبه های دیدنی و چشم انداز های حیرت انگیز از موقعیت گردشگری خاصی در استان و کشور بهره مند است.

مهدی جعفری افزود: املش از قدمت تاریخی غنی برخوردار است، کشف آثاری از قرون گذشته در این منطقه حاکیست که املش سابقه کهن تاریخی پیش از اسلام را دارد.

وی اظهارداشت: از لحاظ هنری این شهرستان از ویژگی هنری خاصی برخوردار است و از نظر پیکر تراشی، پیکر سازی و کوزه گری دارای ابتکارات بدیعی است و آثار بدست آمده متعلق به قرون هشتم و نهم پیش از میلاد گویای این مدعاست و بخشی از این آثار هم اکنون در موزه " لور " فرانسه و موزه " نادر " مشهد موجود بوده و به ثبت رسیده است.

فرماندار املش گفت: با توجه به ویژگی های اقتصادی منطقه از قبیل سطح زیر کشت چای، برنج، کارخانجات چایسازی و همچنین ویژگی های طبیعی و جغرافیایی همچون وجود ییلاقات و ارتفاعات سر سبز و خوش آب و هوا، ویژگی های خاص فرهنـگی و اجتماعی می تواند در صورت سرمایه گذاری از شهرستان های بزرگ توریستی استان گیلان شود.

لزوم توسعه گردشگری با ایجاد زیرساخت های مناسب و اصولی

وی بر ضرورت توسعه گردشگری در این شهرستان تاکید کرد و یادآورشد: براي تشويق سرمايه گذاري، جذب توريسم و گردشگر ايجاد زير ساخت ها امری ضروري است.

با این توصیف استعدادهاي بالقوه طبيعي، زيست محيطي و تاریخی بستر خوبی را براي جذب سرمايه گذار در شهرستان املش فراهم کرده است بنابراین می توان این سرمايه گذاري را در حوزه آثار تاريخي، گردشگري و طبیعی به انجام رساند.

جاذبه های طبیعی املش با مناظر چشم نوازش در مناطق کوهستانی و جلگه ای چشم هر بیننده ای را خیره می کند از اینرو اگر این جاذبه ها به هموطنان شناسانده شود باعث رونق گردشگری و توریسم در شهرستان خواهد شد.

شهردار شهر املش در این ارتباط بر ضرورت معرفی آثار تاریخی و جاذبه‌ های گردشگری برای جذب حداکثری مسافران و گردشگران تاکید کرد و گفت: جلوه های گردشگری این شهرستان بی نظیر است.

افشین گلباغی افزود: در راستای فراهم سازی امکانات رفاهی برای گردشگران و مسافران نوروزی تمامی تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

وی اظهارداشت: نظافت عمومی شهر، خط کشی معابر، جمع آوری نخاله و زباله ها، لکه‌گیری خیابان ها، تجهیز نمازخانه ‌ها، مساجد و غیره از برنامه‌ هایست که در آستانه نوروز برای رفاه و آسایش مسافران در این شهر اجرا می ‌شود.

شهردار املش ادامه داد: اين منطقه از بكرترين و طبيعی‌ترين مناطق استان و كشور محسوب مي ‌شود كه هرساله ميزبان تعداد زيادی از كوهنوردان، مسافران و گردشگران است.

املش بكرترين و طبيعی‌ ترين مناطق استان گیلان

سرزمین سر سبز استان گیلان با داشتن فرهنگی کهن و پایدار، تنوع اقلیمی و برخوردار از جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی از هر نظر برای صنعت گردشگری مناسب است.

در میان شهرستان های گیلان املش از امتیازات و جاذبه های ویژه ای در جذب و جلب توریست بهره مند است بنابراین می توان از این فرصت به نفع رونق اقتصادی منطقه و حتی کشور سود جست.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی در این ارتباط گفت: لازمه چنین پیشرفتی برنامه ریزی های اصولی، بنیادین، درازمدت و پایدار در جهت پیشبرد اهداف توسعه گردشگری استان مدنظر است.

محمد مهدی رهبری املشی تاثیر اقتصادی توریسم بر هر منطقه را بی نظیر دانست و افزود: علاوه بر توسعه زیر ساخت ها باید جاذبه های گردشگری استان و شهرستان به تمامی مردم دنیا اطلاع رسانی شود.

وی همچنین گردشگری را به منزله نیرو محرکه توسعه اقتصادی هر کشوری دانست و اظهارداشت: این صنعت علاوه بر ارز آوری در ایجاد اشتغال مولد و مفید بسیار نقش آفرین است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: گردشگری باعث گسترش و توسعه جاده ها، فرودگاه ها، امکانات بندری، بهبود کیفیت فرآورده های کشاورزی و غذایی، صنایع دستی و همینطور بخش های دیگر می تواند نقش بسیار ارزنده ای ایفا کند.

وی در ادامه صنعت دستی را از صنایع اشتغال زا و مفید در کشور دانست و یادآورشد: با توجه به گرایش و علاقه ای که گردشگران به صنایع دستی دارند این صنایع با فعالیت هر چه بیشتر صنعتگران مربوطه می توانند احیاء شوند و بازارهای مناسبی برای فروش محصولات آنان بوجود آید.

به هر ترتیب استان گیلان با امکانات فرهنگی - اجتماعی به ویژه مواهب بدیع و منحصر به فرد طبیعی بزرگترین قطب توریسم در کشور محسوب می شود.

جاذبه های توریستی منطقه اعم از آب و هوای خوش و مطبوع طبیعت و مناظر زیبا، کوهستان های سرسبز، چشم اندازهای جالب، دره های خروشان، آبشارهای زیبا، دشت های پرگل و گیاه، دریای آرام بخش خزر، نزدیکی جنگل و کوه و دریا، میراث های فرهنگی و هنری ارزشمند و گرانقدر خود در صورت توسعه امکانات و تسهیلات و تجهیزات توریستی برای رفاه جهانگردان و ایرانگردان می تواند هماهنگ با پیشرفت بخش های اقتصادی و اجتماعی دیگر به یکی از قطب های مهم و زیبا و پر جاذبه ایران تبدیل شود.

صنعت گردشگری از بخش های مهم توسعه اقتصادی گیلان است

یک کارشناس مدیریت گردشگری در این باره می گوید: بدون شک یکی از بخش های مهم در توسعه اقتصادی استان گیلان صنعت توریسم است.

علی محمد زاده افزود: افزایش تقاضا بستگی کامل به میزان عرضه خدمات، تسهیلات و تجهیزات مورد نیاز خواهد داشت که باید در برنامه ریزی های بخش گردشگر همواره مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی همچنین اظهارداشت: گیلان با داشتن طراوت و جاذبه های توریستی فراوان با کمی توجه و فراهم کردن امکانان توریستی و انجام تبلیغات کافی در این امر مهم می تواند به مرکز توریستی کشور بدل شود.

این کارشناس مسائل گردشگری گفت: جلگه های ساحلی دریای خزر همراه با دامنه های کوهستانی و شهرها و روستاهای زیبا با چشم اندازهای طبیعی از جمله نواحی مهم استراحتی و توریستی می تواند به شمار آید.

وی ادامه داد: این منطقه با داشتن جنگل های انبوه، پارک های جنگلی، سواحل زیبا دریای نیلگون، هزاران رود کوچک و بزرگ مناظر خوبی را بوجود آورده است.

محمد زاده یادآورشد: شهرهای بهم متصل شده در کنار جاده های اصلی و ساحلی مرتبط به هم همراه با فعالیت های اقتصادی و اجتماعی غرب تا شرق استان مورد توجه مسافران و گردشگران بوده است.

به هر حال شهرستان های استان گیلان به ویژه املش از ظرفیت های خوبی برای توسعه گردشگری برخوردار هستند بنابراین گسترش هدفمند زیر ساخت های لازم برای بهره گیری هرچه بیشتر از این فرصت های بی بدیل باید فراهم شود.