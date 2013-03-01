به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام یک سازمان بین المللی که بر آزمایش بمبهای هسته ای نظارت دارد، انفجار بزرگ بر فراز چلیابینسک در تاریخ 15 فوریه (27 بهمن ماه) یک موج صوتی فراهم کرد که صدای آن هزار مرتبه کمتر از نت Do پیانو بود و با دامنه شنیداری گوش انسان بسیار فاصله دارد.

سازمان معاهده ممنوعیت آزمایشهای جامع سلاح هسته ای اعلام کرد که این موج صوتی روی حسگرها از گرینلند تا قطب جنوب مشخص شده است.

مارگارت کمپبل بران ستاره شناس دانشگاه کانادایی وسترن اونتاریو گفت: پس از آن دانشمندان از این موج صوتی برای اندازه گیری شهاب سنگی استفاده کردند که روی زمین فرود آمد.

طول این موج که 32 ثانیه بود برای دانشمندان این امکان را فراهم کرد که میزان انرژی این انفجار را بین 450 تا 500 کیلوتن تعیین کنند.

این موج صوتی همچنین موجب شد که دانشمندان بتوانند اندازه این گلوله آتشین را با استفاده از تخمین سرعت آن و دوربینهایی ورود آن به زمین ثبت کرده و محاسبه کنند.

آخرین تخمینها حاکی از این است که شهاب سنگ چلیابینسک حدود 17 متر عرض داشت و وزن آن به 700 هزار تن می رسد و با سرعت 18 کیلومتر در ثانیه حرکت می کرد.

براساس اظهارات براون، در رابطه با اجسامی که تاکنون مشاهده کرده ایم پس از تانگوستا که در یک جنگل در سیبری در سال 1908 منفجر شد، این بزرگترین شهاب سنگ بوده است.

مقامات روسیه اظهار داشتند بر اثر اصابت این شهاب سنگ با زمین بیش از 1500 نفر زخمی شدند که علت عمده آن شکستن شیشه ها در نتیجه شکست دیوار صوتی بوده است. تصاویر ویدئویی از لحظه ورود این شهاب سنگ به جو زمین نشان دهنده یک نور سفید بسیار روشن در آسمان است.

شهاب سنگی که به جو زمین نزدیک شد و در سال 3:20 15 فوریه به وقت گرینویچ بر فراز چلیابینسک منفجر شد، این شهاب سنگ برای مدت کوتاهی از خورشید هم نورانی تر شد. این رویدادها درست چند ساعت پیش از عبور یک سیارک 45 متری از کنار زمین بود که دانشمندان از مدتها پیش در انتظار آن بودند.

بیل کوک رئیس دفتر محیط شهاب سنگی ناسا اظهار داشت که دانشمندان اعتقاد دارند این جسم فضایی حول محور کمربند خرده سیاره ای بین مریخ و مشتری بوده است.

کوک اظهار داشت که انتظار می رود دانشمندان تا ماه ها مشغول بررسی شهاب سنگ چلیابینسک باشند.