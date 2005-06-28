72 درصد صادرات غير نفتي كشور به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، اسحاق جهانگيري در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن و در حضور سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري افزود: صادرات صنعتي و معدني كشور كه در سال 76 تنها 6/1 ميليارد دلار بود در سال گذشته به 5 ميليارد دلار رسيد.

وي گفت: در دوران خاتمي از واردات پنير و آب نمك به صدور خدمات فني و مهندسي رسيديم و ميزان سرمايه گذاري در بخش صنعت معدن كشور در طي برنامه سوم 6/19 درصد رشد داشته است.

وي كه از عملكرد 8 ساله دوران خاتمي سخن مي گفت، تصريح كرد: در اين دوره افتخار داريم كه نخستين كامپيوتري كه از همه لحاظ نرم افزاري و سخت افزاري در داخل ساخته شد، بزودي به ساخت داخل برسد.

وزير صنايع و معادن خاطر نشان كرد: يكي از متخصصين ايراني ساكن خارج از كشور، كامپيوتري را در كشور طراحي كرده كه يكي از شاهكارهاي فني و تخصصي صنعت ايران خواهد بود.

وي گفت: اين كامپيوتر به گونه اي طراحي شده كه حتي افراد با سن بيش از 40 سال و يا افرادي كه اطلاعات بسيار كمي در اين بخش دارند قادر به استفاده از اين كامپيوتر خواهند بود.

وي تدوين استراتژي توسعه صنعتي را از ديگر موفقيت هاي بزرگ بخش صنعت و معدن كشور در دوران خاتمي ذكر و تصريح كرد: در مجلس هفتم مركز پژوهش هاي مجلس تدوين اين استراتژي را از نظر حقوقي پيگيري كرد كه در نهايت به اين نتيجه رسيد.

به گفته وي استراتژي توسعه صنعتي به عنوان يك سند مهم در تاريخ صنعتي و معدني كشور باقي خواهند ماند.

جهانگيري با اشاره به اقدامات وزارت صنايع و معادن و دولت براي مديريت دوره گذار كشور از اقتصاد دولتي به توسعه صنعتي گفت: بر اين اساس وزارت صنايع و معادن سعي كرد تا نقش خود را از بنگاه داري به سياست گذاري تغيير دهد و بر اين جمعيت مداخلات اداري را به سازوكارهاي اقتصادي و شفاف تبديل كند.

وي افزود: بر اين اساس بسياري از دخالت ها كه با عنوان هاي مقدسي مانند حمايت از توليد شكل گرفته بود و نيز ملاحظات دولت از قيمت گذاري كه با عنوان حمايت از مصرف كننده انجام مي شد برداشته شد و اين اقدامات نقشي جدي را در ايجاد انگيزه بخش خصوصي براي فعاليت در بخش صنعت و معدن دانست.

وي با اشاره به اقدامات وزارت صنايع در بخش خصوصي تصريح كرد تشكيل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، دو سال و نيم گذشته 17 هزار ميليارد ريال سهام تحت پوشش خود را به مردم واگذار كردند.

جهانگيري گفت: تمام شركت هاي بانك صنعت و معدن نيز كه تا پيش از اين بيشتر بر شركت هاي تحت پوشش خود وام مي دهد از اين بانك جدا شده و به مردم واگذار شد.

وي با اشاره به اينكه در طول برنامه 5 ساله سوم براي نخستين بار در كشور شاهد يك رشد دو رقمي در بخش صنعت و معدن كشور بوديد، خاطر نشان كرد: هم اكنون 900 طرح صنعتي با اعتبار 3/6 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي گشايش اعتبار شده است.