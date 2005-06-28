مربي جديد سپاهان ده روز ديگرمعرفي مي شود // دو گزينه خارجي ديگر براي هدايت سپاهان اضافه شدند

محمدرضا ساكت مديرعامل باشگاه فولاد مباركه سپاهان درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: درزمينه مديريت تيمهاي پايه نيزقرارشد بعدا به توافق برسيم كه اين بعد كارنيزبعيد بنظرمي رسد به همين خاطرايشان روزپنجشنبه به مرخصي خواهند رفت وبعيد مي دانم بتوانيم بازهم درخدمت ايشان باشيم.

درخصوص انتخاب مربي جديد نيزهمانطوركه قبلا عنوان كردم چهارگزينه براي اين كاردرنظرگرفته ايم كه دوگزينه جديد نيزبه آنها اضافه شده است.

وي ادامه داد: ازاين مربيان خواسته ايم تا ريزبرنامه هاي خود را به باشگاه ارايه كنند تا بتوانيم با آسودگي وانتخاب بهترين گزينه سپاهان را به جايگاه واقعي آن بازگردانيم.

ساكت خاطرنشان كرد: امروزهمچنين آقاي قنبري مربي تيم نيزگزارش ونموداري ازفعاليتهاي انجام شده ارايه كردند.

مديرعامل باشگاه سپاهان درخصوص شايعات مبني برجدايي عباس رمضاني سرپرست اين تيم نيزگفت : آقاي رمضاني به نوعي كارمند سپاهان محسوب مي شوند وجداي ايشان ازباشگاه به هيچ وجه مطرح نيست. ايشان به همراه دوستان ديگر روزهاي شلوغي را پشت سرمي گذارند، زيرا مشغول رتق وفتق امورباشگاه درخصوص تمديد قرارداد بازيكنان ويا تسويه حساب و احتمالا جذب بازيكنان جديد هستند وبه همين خاطربا قوت به كارمشغولند.

ساكت انتشار اخبارباشگاه سپاهان ازكانال مديرعامل وقائم مقام باشگاه را مورد تاييد باشگاه خواند واظهارداشت: مديرعامل بعنوان سخنگوي هيات مديره تصميمات اين عزيزان را به اطلاع عموم خواهد رساند وگاها آقاي تابش قائم مقام باشگاه نيزدراين خصوص اظهارنظرخواهند كرد، درغيراينصورت هرخبري كه ازكانالهاي ديگرمنتقل شود، مورد تاييد ما نيست وباشگاه دراين خصوص پاسخگونخواهد بود.