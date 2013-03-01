احمد آرام در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف مجموعه داستان تازه‌ای از خود خبر داد و گفت: 6 دستان کوتاه تازه‌ام را در قالب مجموعه‌ای با نام «اگر تکانم بدهی بیدار می‌شوم» جمع آوری کرده‌ام.

وی افزود: برخی از داستان‌های این مجموعه به نوعی برگرفته و ساختار یافته از فضای ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی است و البته برخی از آنها هم در فضاهای وهم‌انگیز نوشته شده است اما ساختار روایت همه آنها ساختاری مدرن است که همواره در آثارم مد نظرم بوده است.

آرام تاکید کرد: برای این کتاب هنوز ناشری انتخاب نکرده‌ام و منتظرم تا تکلیف دو رمان دیگرم که به ناشر سپرده‌ام مشخص شود.

وی ادامه داد: نشر افق به تازگی رمان «حلزون‌های پسر» را پس از گذشت یکسال از تحویل این کتاب به ناشر، به اداره کتاب فرستاده است و امیدوارم که در نمایشگاه کتاب سال آینده این اثر منتشر شود.

به گفته آرام این کتاب داستانی عاشقانه دارد و در جنوب کشور می‌گذرد و درباره یک رسم سنتی جنوب ایران است .

این نویسنده همچنین از تحویل رمان تازه‌ای با عنوان «کافی شاپ لووک» به نشر نگاه خبر داد و گفت: این رمان با وجود روایت و جهان وهم‌انگیزی که در خود دارد سعی دارد به نوعی به روایتی داستانی از برخی مسائل و ماجراهای روز دنیا مانند تروریسم بپردازد و نظر روای را برای رفع آن بیان کند.

از دیگر آثار منتشر شده آرام می‌توان به غريبه در بخار نمك، مرده‌ای كه حالش خوب است و آنها چه كساني بودند؟ اشاره کرد.