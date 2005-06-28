ميدان دادن به تئاتر شهرستانها تنها يك شعار از طرف مسوولان است

وي در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" درباره علت كم كار شدن خود در عرصه تئاترافزود: متأسفانه اصلا زمينه تئاتر كاركردن در شهر ستانها فراهم نيست. بيشترين امكانات،سياستها ، تصميم گيري ها وبودجه هاي كلان در تهران متمركز شده است. بودجه 10 ميليون توماني براي تئاتر فعال استان خراسان بسيار اندك است.صابري در ادامه با بيان اين مطلب كه تئاتر در سياستهاي كلان فرهنگي كشور در رتبه پاييني قرار گرفته است ،تصريح كرد: كمبود بودجه و نبود امكانات يكي از مشكلات عمده تئاتر شهر ستانها است. براي اجراي يك نمايش خوب در شهرستان بايد بودجه فراوان خرج كني ، ديگر زمان گذشته نيست كه بچه هاي تئاتر با حس و حالهاي عاشقانه بدون هيچ چشم داشت مادي كار تئاتر كنند. گروه بايد از نظر مالي تأمين شود تا بتواند براي تمرين و اجراي نمايش وقت بگذارد.اين كارگردان شهر ستاني خاطر نشان كرد: كمكهاي مركز به تئاتر شهرستان اندك است و علاقه دوستان تهراني به كارهاي شهرستاني كم رنگ است.وي درباره فراهم بودن زمينه شركت گروههاي شهر ستاني در جشنواره هاي تهران نيز متذكر شد: پولي كه به حضور گروههاي شهر ستاني در جشنواره هاي تهران پرداخت مي شود نيز پول كمي است كه تنها صرف بخشي از اجرا مي شود.رضا صابري افزود: نمايشهايي كه ما درمشهد اجرا مي كنيم بيشتر با كمك اداره ارشاد و استانداري خراسان است كه به روي صحنه مي رود و با اين بودجه اندكي كه از تهران به تئاتر شهر ستانها پرداخت مي شود كه نمي شود تئاتر اجرا كرد.كارگردان " بازي نامه باستان" با اشاره به طرحهاي جديد مر كز هنر هاي نمايشي و بيان اين مطلب اين طرحها خوب هستند اما در زماني كه مي خواهند به سرانجام برسند شكل ديگري پيدا مي كنند گفت: غير رقابتي شدن جشنواره تئاتر فجر يك اقدام خوب است اما به شرط آن كه تداوم يابد به تئاتر كشور كمك مي كند.اين كارگردان در باره جريان حرفه اي تئاتر متذكر شد: ما تئاتر حرفه اي نداريم زيرا تماشاگر، متن ، بازيگر و تئاتر خوب كم داريم تا تئاتري درآمد زا و حرفه اي داشته باشيم. از طرف ديگر آموزش ما مناسب نيست اساتيد و سيستم حرفه اي نيز در بخش آموزش تئاتر كشور وجود ندارد. و همه اين موارد به بي توجهي دولت به تئاتر بر مي گردد. وقتي نگاه دولت به تئاتر يك نگاه حاشيه اي است تا زماني كه به اين هنر مانند يك فوق برنامه نگاه مي شود نه ضرورت وضعيت همين خواهد بود.وي ضمن اشاره به مركز گرايي به عنوان يك آفت در مسايل فرهنگي ، اجتماعي و سياسي كشور، اظهار داشت: اگر قرار باشد استعداد ها و نيروهاي شهر ستاني هر ساله جذب تهران شوند، شاهد مشكلات فراواني در شهر ستانها خواهيم بود.صابري خاطر نشان كرد: هنرمندان شهرستاني به خاطر نبود امكانات لازم و سرمايه گذاري به تهران مهاجرت مي كنند.



