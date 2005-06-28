رايس: بايد كار را تمام كنيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، رايس در مصاحبه با شبكه تلويزيوني ABC گفت:"شما يك شورش را شكست مي دهيد اين شكست نه فقط شكست نظامي بلكه شكستي سياسي تلقي مي شود و هر روزكه شيعيان، كردها و بويژه سني ها آينده خود را در فرايند سياسي مي بينند نه در خشونت، شورشيان حمايت خود را در بين مردم عراق از دست مي دهند".

وزير امور خارجه آمريكا اعلام كرد:"زماني كه شورشيان حمايت عمومي را در عراق از دست مي دهند زماني است كه رو به ضعف مي روند".

رايس افزود:"جرج بوش رئيس جمهور آمريكا درصدد است تا سه شنبه شب سخنراني تلويزيوني داشته باشد و مي خواهد به مردمي كه شش ماه پيش وي را انتخاب كردند دوباره بگويد كه چرا اين مهم است كه ما كار خود را در عراق به پايان برسانيم".

اين مقام آمريكائي افزود:من مي دانم كه مردم آمريكا بر روي صفحات تلويزيون خود چه مي بينند ، آنها شاهد خونريزي هستند ، ما همه بر قربانيان آمريكائي كه جان خود را در آنجا از دست مي دهند سوگواري مي كنيم و به روزهائي نگاه مي كنيم كه سربازان آمريكائي مي توانند با افتخاري كه شايسته آن هستند به خانه باز گردند اما بايد اين كار را تمام كنيم".

گفتني است كه اظهارات اخير رايس به دنبال افزايش مخالفت با حضور آمريكا در عراق مطرح شده است .

در جلسه بررسي عملكرد ارتش آمريكا در عراق كه چندي پيش برگزار شد سناتورهائي از دو طيف دموكرات و حتي جمهوريخواه، بوش را به خاطر سياستهاي خود به باد انتقاد گرفتند و خواهان تعيين تاريخي براي خروج نيروهاي آمريكائي از عراق شدند.

بوش براي كاستن از مخالفت هاي داخلي و جلب حمايت مردم اين كشور از سياستهايش در عراق در يك برنامه تلويزيوني ظاهر خواهد شد .

بوش همچنين درپايگاه نظامي "فورت براگ"در كاروليناي شمالي تلاش خواهد كرد تا در سخنراني خود مردم اذهان مشوش مردم آمريكا را تشويق كند تا از جنگ عراق حمايت كنند.