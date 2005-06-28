اعلام رويكرد اعتدال از سوي دكتر احمدي نژاد اميدوار كننده است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، نوبخت ضمن تحليلي از انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، اين انتخابات را داراي ويژگي هاي متفاوت با انتخابات ادوار گذشته دانست و با بيان اينكه نخستين تمايز اين دوره تنوع و تكثر كانديدها بود ، گفت: نه تنها هر يك از سه جريان سياسي به اصطلاح راست و چپ و ميانه با كانديداهاي مشخص در اين رقابت حضور يافتند بلكه هر يك از طيف هاي دو مجموعه اصولگرا و اصلاح طلب نيز داراي كانديداي اختصاصي بودند. بنابراين مي توان گفت تقريبا از تمام سلايق سياسي كشور كانديدايي براي رقابت فعال بوده است و همانطور كه پيش بيني و توصيه مي شد محصول چنين شرايطي مشاركت چشمگير مردم و تقسيم آراء در انتخابات بود.

وي افزود: پديده مباركي كه بايد با نقش يافتن همه تشكل هاي مختلف سياسي و قانوني و نحله هاي مختلف فكري در عرصه هاي اجتماعي استمرار يابد.

نوبخت كاركرد حركت هاي تشكيلاتي پيدا و پنهان را در انتخابات رياست جمهوري دومين ويژگي آن نسبت به گذشته دانست و تاكيد كرد: اثر گذاري در مردم و تعريض و تشويق آنان براي مشاركت در انتخابات از طريق ستادهاي پيدا و يا سازماندهي آنان براي حضور در پاي صندوق هاي اخذ راي توسط تشكل هاي پنهان از ديگر مشخصات اين انتخابات بود مشخصه اي كه نقش و جايگاه تشكيلات و حركت هاي منسجم و هدفمند گروهي را براي دستيابي به اهداف جمعي ممتازتر مي نمايد و قطعا بايد از طريق سازو كارهاي قانوني زمينه برخورداري از تشكل هاي مدني و اثر بخش را بيش از پيش فراهم نمود.

اين فعال سياسي استفاده از حربه غير اخلاقي تخريب در اين دوره از انتخابات را از ديگر ويژگي هاي آن دانست و تاكيد كرد: در هيچ دوره اي حتي در انتخابات ملجس ششم نيز حجم تخريب هاي طراحي شده تا اين حد وسيع و بي شرمانه نبوده است و اين در حاليست كه با سكوت و عدم برخورد عملي مسوولان ناظر گسترش و استمرار يافت كه رهبر معظم انقلاب آن را شرعا حرام اعلام داشته و به رغم تاكيد بر نقاط قوت انتخابات آن را يكي از ضعف هاي اين دوره دانسته اند.

دبير كل حزب اعتدال و توسعه چهارمين مشخصه اين انتخابات را همگرايي نيروي متنوع سياسي و اجتماعي دانست و گفت: پديده كم نظير و شايد بي نظيري كه در مرحله دوم ظاهر گرديد رخداد اجماع شخصيت هاي سياسي نخبگان اجتماعي و تشكل هاي فرهنگي و صنفي بر روي يكي از دو كانديداي راه يافته به دور دوم بود كه قطعا اگر رييس جمهور منتخب از چنين پشتوانه اي برخوردار مي بود عملا همبستگي ملي در اداره امور عمومي كشور شكل مي گرفت و آميختگي آن در مشاركت عمومي سرمايه بزرگ سياسي و اجتماعي براي مواجه با مشكلات داخلي و خارجي و در جهت پاسخگويي بهتر به مطالبات مردم فراهم مي گشت، سرمايه اي كه در چهارچوب عقلانيت، واقع بيني و اعتماد آفريني قابل نگهداري و برخوردار است.

هدف محكمي كه با دوري از يك جانبه گرايي بسته نگري و خودبيني و همچنين روي آوري به انعطاف و مدارا و احترام به ديگر انديشه ها دست يافتني خواهد بود.

نوبخت تاييد گفتمان "اعتدال" به مثابه مناسب ترين چهارچوب رفتاري از سوي تشكل هاي سياسي نخبگان اجتماعي و رقباي انتخاباتي را به عنوان پنجمين ويژگي انتخابات رياست جمهوري اعلام كرد و گفت: هر چند آقاي هاشمي رفسنجاني با توجه به خواستگاه فكري و جايگاه اجتماعي و اجتهاد اسلامي خود تفكر اعتدالي را در اين دوره نمايندگي مي كردند و هم اكنون نيز به تشكيل جبهه "اعتدال اسلامي" براي زمينه سازي توسعه و پيشرفت كشور تاكيد دارند.



اين فعال سياسي اظهارداشت : نكته اميدوار كننده اعلام رويگرد "اعتدال" از سوي دكتراحمدي نژاد است و يقينا با پرهيز از تندروي و دوري از افراط و تفريط و فراهم آوري زمينه مشاركت همه شايستگان ايراني بدون در نظر گرفتن گرايشات سياسي آنان و پايبندي به همه اصول قانون اساسي مي توان منابع لازم براي توسعه و پيشرفت كشور و سربلندي ملت ايران را تمهيد نمود.

نوبخت تاكيد كرد: حزب اعتدال و توسعه كه فعالانه از كانديداي شايسته خود آقاي هاشمي رفسنجاني حمايت نموده است. هم اكنون با احترام به مردم و اعتقاد به ضرورت توسعه و عظمت ايران براي رييس جمهور منتخب آرزوي موفقيت داشته و با پرهيز از درگيري و اختلاف ولي با عزمي راسخ تر و تلاشي وسيع تر از فرصت به دست آمده براي گسترش تشكيلات منطقه اي و صنفي و آموزش نيروهاي جوان و زمينه سازي شرايط تحقق جبهه اعتدال اسلامي به عنوان آرمان بلند آقاي هاشمي رفسنجاني ضمن رايزني و همكاري با ديگر تشكل هاي اعتدال گرا در جهت نهادينه كردن گفتمان اعتدال و يك گزينه مطرح در انتخاب هاي بعدي پيش خواهد رفت.