به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت فناوریهای اکتشاف فضایی که به نام اسپیس ایکس شهرت دارد در ماه می سال 2012 یک نمایش موفقیت آمیز تا ایستگاه فضایی را ارائه داد و نخستین محموله ناسا را در ماه اکتبر راهی ایستگاه بین المللی فضایی کرد.

درحال حاضر شرکت اسپیس ایکس تنها شرکت تجاری است که چنین کاری را برای ایستگاه بین المللی فضایی انجام می دهد.

کپسول فضایی دراگون روز جمعه در ساعت 7:10 صبح به وقت محلی فلوریدا از سکوی پرتاپ ایستگاه کیپ کارناوار به فضا پرتاب می شود. تلویزیون ناسا نیز این رویداد را به صورت زنده از ساعت 5:30 صبح پوشش می دهد.

در این مأموریت کپسول دراگون شرکت اسپیس ایسک قرار است یک محموله 545 کیلوگرمی از ابزار تحقیقات و یک محموله را به فضانوردان ایستگاه فضایی ارائه کند. این کپسول فضایی برای یک دوره بیش از 3 هفته به ایستگاه فضایی متصل می ماند و پس از آن با یک محموله به وزن بیش از 1000 کیلوگرم به زمین باز می گردد.

این کپسول قرار است روز 25 مارس در آبهای اقیانوس آرام در ساحل کالیفرنیا وارد زمین شود.

با بازنشستگی برنامه شاتلهای فضایی ناسا، سازمان فضایی آمریکا امیدوار بود که بتواند برای ارسال محموله و ملزومات به خدمه ایستگاه فضایی با هزینه کمتر به بخش خصوصی این صنعت تکیه کند.

شرکت اسپیس ایکس، یک قرارداد 1.6 میلیارد دلاری با ناسا امضا کرده تا 12 محموله را به ایستگاه بین المللی فضایی منتقل کند.

همچنین ناسا به دنبال شرکتهای آمریکایی چون اسپیس ایکس است که بتواند مأموریت رساندن فضانورد را علاوه بر ارسال محموله های ضروری خدمه به ایستگاه فضایی انجام دهد.



ناسا به امید این که شرکت اسپیس ایکس بتواند یک روز مأموریتهای عادی و دائمی به ایستگاه فضایی انجام دهد، تاکنون صدها میلیون دلار به این شرکت تزریق کرده است. چرا که این سازمان فضایی هر بار که می خواهد فضانوردی را به ایستگاه فضایی اعزام کند 63 میلیون دلار به روسیه پرداخت می کند.

منتقدان از جمله فضانوردان سابق نسبت به این اقدام ناسا برسر مأموریتهای فضایی خصوصی ابراز نگرانی کرده اند، آنها اظهار داشتند که فناوری این شرکت ها که هنوز ثابت نشده اند بسیار مخاطره آمیز هستند.

شرکت اسپیس ایکس با تکمیل مأموریت نمایشی خود در حال حاضر داعیه دار انتقال فضانوردان ناسا در آینده است. مقامات این شرکت اظهار داشتند که مأموریتهای انتقال محموله می تواند تجربه بزرگی برای این سفرها باشد تا این که در نهایت در سال 2015 این هدف، یعنی انتقال فضانوردان به ایستگاه بین المللی فضایی تحقق یابد.

شرکت اسپیس ایکس که در سال 2002 تأسیس شده کپسول فضایی دراگون و موشک فاکون 9 را در یک تأسیسات در هاوترون ساخته که زمانی برای سرهم کردن اجزاء بوئینگ 747s استفاده می شد.