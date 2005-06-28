آثار هم آوايي خليج هميشه فارس شگفت انگيز است

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر" حسين خسروجردي داورهم آوايي خليج هميشه فارس با بيان اين مطلب ازحضورپيشكسوتان كاريكاتوريستي چون : "داود شهيدي " و"بهمن عبدي " نيزقدرداني كرد وگفت : هنركاريكاتوردردهه اخيررشد فزاينده اي ازلحاظ كيفيت وكميت كرده كه اين رشد به قدرت خلاقيت هنرمندان كاريكاتوريست ما با تكيه برحجم اطلاعات وسيعي كه دراختياردارند برمي گردد .

خسروجردي ، به شباهت هايي كه درتعدادي ازآثارديده مي شود اشاره كرد وگفت : با وجود اين شباهت ، هركدام ازآثاربه لحاظ تكنيكي ودروازه ورودي به موضوع با هم تفاوت داشتند. تعدادي ازآثاربا اينكه ازلحاظ پرداخت به مضمون وموضوع مورد نظرچندان موفق نبودند ولي به لحاظ تكنيك كارشان آنچنان قوي بود كه دلم مي خواهد به خاطرتوانايي تكنيكي شان ازآنها تقديرشود زيرا تكنيك درهنركاريكاتورفاكتورمهمي است .درواقع تكنيك امضاي كاريكاتوريست است كه گاه امضايي صوري است وگاهي هم امضايي معنايي .

وي ادامه داد : جواناني هم كه دراين هم آوايي شركت كرده اند به لحاظ احوالات كاري وفضاي معنايي دركارشان صاحب روش ونگرش هستند.

داورهم آوايي خليج هميشه فارس ، به عدم وجود نشانه ها واشاره هايي تاريخي مبني برعربي بودن نام اين خليج اشاره كرد وتغييرنام "خليج فارس" به "خليج عربي " درمجله "نشنال جئوگرافي " را يك استراتژي جديد ازسوي مديران سياسي وبين المللي تلقي كرد وگفت : آنهايي كه چشم طمع به خليج فارس دارند ، اعراب را بهانه مي كنند تا تحت اين عنوان يك جنگ ويك رويارويي بين ما واعراب به وجود بياورند تا بدين طريق ازسوء استفاده اقتصادي شان بهره ببرند .آنچه دراين ارتباط دارد مطرح مي شود يك هدف گيري كاملا مشخص است كه چشم منافع كشورهاي عربي متوجه آن است .

خسرو جردي ، به توجه هنرمندان شركت كننده به نكات يادشده درآثارشان اشاره كردوگفت : وقتي چند وجهي بودن اين آثاررا درقضاوتم ديدم ، كارها درنظرم بسيارمورد قبول واقع شد .

وي درادامه ارزيابي آثاراين هم آوايي به آثاري شعاري كه با نگاهي سطحي به موضوع پرداخته بودند اشاره كرد وگفت : درميان كاريكاتوريست ها ، افرادي هم خيلي شعاري با موضوعات برخورد مي كنند كه ايرادي هم ندارند زيرا كاريكاتورازنوع توانايي هايي است كه معمولا باهمين انگيزه به كارگرفته مي شود كما اينكه دردوران جنگ تحميلي كاريكاتورهايمان بازگشايي بسياري ازمسائل پيچيده سياسي مان نبود بلكه خيلي ازآن كاريكاتورها يك نوع تهاجم ، تدافع وشعاردادن بود . به هرصورت كاريكاتورابزارقدرتمندي است وكاريكاتوريست ها به اين ابزارمجهزند ومي توانند ازاين شمشيردولبه با اسلحه چند شعله به سمت كساني كه جاهلانه واحمقانه ويا زيركانه بامنافع ملت ايران درمي افتند . شليك كنند .

اين هنرمند نقاش با تاكيد برآثاري كه بيشتربه هدف كشورهاي غربي جهت سلطه برخليج فارس پرداخته بودند اشاره كرد وگفت : آثاري كه بيشتردرداوري ام به آنها توجه كردم آثاري بودند كه به نوعي به جهالت اعراب وحماقت هايي كه درطول تاريخ انجام داده اند پرداخته بودند.

خسروجردي ، موضوع "خليج فارس " را بسيارجدي عنوان كرد وحمايت هنرمندان وفرهيختگان جهاني جهت دفاع ازنام تثبيت شده درتمامي نقشه هاي جهان را يادآورشد وگفت: من ازتمام فرهيختگان ، انديشمندان وهنرمندان جهان مي خواهم كه درارتباط با اين موضوع بيايند كنارما بايستند تا نقش تاثيرگذاري تاريخي مان را فراموش نكنيم وبتوانيم اين نقش را به نحو احسن ايفا كنيم .

حسين خسروجردي درپايان ، برتوجه نظام جمهوري اسلامي ومسوولان آن مبني بركاركردن بدون وقفه دراين زمينه وبه انجام رساندن پروژه هايي شبيه اين هم آوايي دربرنامه ريزي هاي كلان فرهنگي تاكيد كرد .