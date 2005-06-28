صنعت مونتاژ در كشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" محسن خليلي عراقي كه در مراسم روز صنعت و معدن با حضور رييس جمهور و وزير صنايع و معادن سخن مي گفت، افزود: راهي كه دولت خاتمي در عرصه صنعت و معدن كشور بنيان گذاشت، بدون شك تداوم خواهد داشت.

وي روند صنعتي شدن كشور را راهي دشوار توصيف كرد و افزود: ديروز وقتي شنيدم كه بر صنعت كشور نام مونتاژ گذاشته شد، بسيار متاثر شدم.

وي خاطر نشان كرد: ما صنعت مونتاژ در كشور نداريم بلكه صنعتي داريم كه 50 سال است براي آن زحمت كشيده شده است.

خليلي عراقي به توجه دولت خاتمي به تشكل ها و انجمن هاي غير دولتي اشاره كرد و گفت: وقتي اسحاق جهانگيري به عنوان وزير صنايع و معاون انتخاب شد از همان ابتدا 16 نفر از اعضاي تشكل هاي صنعتي را به عنوان مشاور برگزيد.

رييس انجمن مديران صنايع ايران، تدوين استراتژي توسعه صنعتي را يكي از افتخارات دولت خاتمي بر شمرد و اظهار اميدواري كرد كه اين استراتژي مبناي كار آيندگان قرار گيرد.

وي با تاكيد بر اين كه براي موفقيت صنعتي بايد راه تشكل گرايي و تعامل با مردم را طي كنيم، افزود: تشكل هاي اقتصادي و صنعتي واسط بين مردم، صنعتگران و دولتها هستند و اينها هستند كه جامعه مدني را محقق مي كند.