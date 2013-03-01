به گزارش خبرنگار مهر، «بن مایکلسون» در رمان «حلقه شفا» بر پایه یک فرهنگ بومی با عنوان داوری حلقه‌ای برای تعلیم و تربیت کودکان بزهکار نوشته است.

او در این رمان داستان نوجوان سفید پوست بزهکاری با عنوان کول ماتیوز را روایت می‌کند که به دوست خود آسیب جدی وارد کرده و بر اساس قانون به مجازات سختی محکوم می‌شود. اما بر اساس حق انتخابی که قانون به او داده است می‌تواند میان رفتن به زندان و یکسال زندگی تنها در جزیره‌ای دور افتاده در آلاسکا با انواع مشکلات و خطراتش، یکی را انتخاب کند که یکی از این خطرها که شکل دهنده این رمان است، رویارویی با خرس اسپریت در این جزیره است که حیوانی است اسطوره‌ای.

این زندگی یک ساله در طول رمان و مواجه شدن کول با این خرس ماجراهایی را پدید می‌آورد که منجر به تحول در زندگی کول می‌شود و او را در مسیر بازگشت به زندگی عادی قرار می‌دهد.

این رمان که نشر قطره آن را با ترجمه بهاره اشراق منتشر کرده است در واقع تلاشی است برای نمایش میزان تاثیر گذاری برنامه داوری حلقه‌ای برای تعلیم و تربیت کودکان بزهکار که به تازگی در نظام قضایی آمریکا راه پیدا کرده است.

این کتاب پس از انتشار خود برنده برخی جوایز ادبی از جمله مود هارت لاولیس، جایزه قصه فیلیکر نورس ایالت داکوتا، جایزه نوتیلوس برای ادبیات نوجوانان، جایزه خوانندگان جوان کالیفرنیا و نوادا شده است.

«بن مایکلسون» نویسنده این رمان در پایان این کتاب و در قالب گفتگویی که با وی انجام شده است اظهار داشته است: شخصیت‌های این قصه هم واقعی هستند و هم تخیلی. من خودم از یک خانواده آسیب دیده هستم و شخصیت‌های این قصه هم همگی آیینه زندگی من هستند... اما مهمترین درسی که شخصیت این داستان آموخت این بود که هر چه در زندگی اوست و هر آنچه از او سر می‌زند، به هم مرتبط هستند. اگر به چیزی صدمه بزند به خود صدمه زده است. وقتی متوجه می‌شود که اشتباه فکر می‌کرده است، کنترل زندگی‌اش را به دست می‌گیرد؛ آن روز تسلیم زندگی می‌شود و می‌گذارد بخشی از حلقه زندگی شود.

در بخشی از این رمان می‌خوانیم: اگر خرسی لانه‌اش را کنار این نهر بسازد، چه حسی به تو دست می‌دهد؟ کول شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: می‌کشمش.

مرد شکم گنده با لبخند معنی داری سرش را تکان داد: حیوان‌ها هم همین احساس را دارند. این را فراموش نکن. تو تنها مخلوق این جا نیستی. بخشی از یک حلقه بزرگتری. جایگاه خودت را بشناس وگرنه روزگار سختی خواهی داشت.

آنجا چه چیزی هست که آدم یاد بخواهد یاد بگیرد؟

شکیبایی، ملایمت، استقامت و راستگویی. حیوان‌ها از هر آموزگار دیگری بهتر به ما کمک می‌کنند که خودمان را بشناسیم

رمان «حلقه شفا» در 326 صفحه و با قیمت 9500 تومان منتشر شده است.