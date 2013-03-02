روابط عمومی ها از نبود افراد متخصص و حرفه ای رنج می برند

در حاشیه برگزاری نخستین سمینار تخصصی روابط عمومی، تبلیغات و بازاریابی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین میرزا بابا مطهری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، چالش های پیش روی روابط عمومی ها در کشور را تشریح کرد.



مطهری نژاد در این گفتگو اظهار داشت: در شرایط کنونی یکی از مهمترین چالش هایی که روابط عمومی ها با آن مواجه هستند عدم اقتدار است که آنها را در انجام رسالتشان دچار آسیب کرده است.



وی افزود: این نبود اقتدار نیز ناشی از عدم آشنایی مدیران با روابط عمومی و جایگاه آن است و متاسفانه اکثر مدیران نمی دانند روابط عمومی ها چقدر می توانند زمینه ساز پیشرفت کارها و برنامه های آنها باشند.



مطهری نژاد تصریح کرد: اگر این آشنایی با جایگاه روابط عمومی ها به صورت منطقی وجود داشت و آنها باور داشتند که روابط عمومی می تواند موانع را از سر راه مدیران بردارد حمایت لازم را انجام می دادند.



این مدرس دانشگاه یادآور شد: به دلیل عدم شناخت کافی، مدیران روابط عمومی را در جایگاه اصلی قرار نمی دهند و از آن حمایت نمی کنند و تبعاتش این است که وقتی روابط عمومی وظیفه اصلی خود را انجام ندهد در انتصابات دقت کافی نمی شود و کارها بخوبی پیش نمی رود.



مدیرمسئول ماهنامه تخصصی روابط عمومی بیان کرد: اشکال دوم از آنجا آغاز می شود که نیروهایی در روابط عمومی ها فعالیت می کنند که تخصص و تبحر لازم را ندارند و چون در جایگاه خود قرار نمی گیرند این ضعف دیر شناخته می شود و وقتی آشکار شد دیگر برای سازمان نمی توان کاری کرد.



مطهری نژاد گفت: در معرفی سازمانها از روابط عمومی ها انتظار داریم که این کار را بخوبی انجام دهند اما در این زمینه ناکامند برای اینکه تخصص لازم را ندارند و کار اصلی را نمی توانند انجام دهند.



این استاد دانشگاه اظهارداشت: ( ليوی لی )خبرنگار اقتصاد مطبوعات آمريكا نخستين كسي بـود كه دفتر روابط عمومـی را به شيوه نوين امروزی درشهر نيويورك در سال 1906 تاسيس كرد و از همين رو بـه پـدر روابط عمومي در سراسر جهان معروف است و اصول تكنيكي را كه امروزه كارشناسان روابط عمومي بـه كار مي بـرند ابداع کرد و اعتقاد داشت تبليغ و انتشار مطالب در باره شخص يـا سازمان در صورتی كـه با عمل صحيح تاييد و پشتيباني نشود بي فايده خواهد بود.



مطهری نژاد بیان کرد: رسالت اصلی روابط عمومی ها را بنیانگذار بزرگ روابط عمومی های در بیانیه ای اعلام کرد که ای مردم رسالتم این است که برنامه ها، سیاستها و عملکرد شرکت را به شما می گویم و نظرات و دیدگاه های شما را نسبت به شرکت به مدیران منعکس می کنم که این یعنی ارتباط دو سویه اطلاع یابی و اطلاع رسانی که ما بخش اطلاع یابی را فراموش کرده ایم.



وی افزود: متاسفانه رسالت روابط عمومی ها خدشه دار شده است زیرا مخاطب را به درون سازمان خود نمی بریم و تکنیک کار را بلد نیستیم و یاد هم نمی گیریم لذا این دو مسئه از چالشهای جدی در موضوع روابط عمومی هاست.



مدیران روابط عمومی مشاوری امین برای مدیران



این مسئول تصریح کرد: یکی از مسائل دیگر این است که روابط عمومی ها در کنار اطلاع رسانی و انعکاس عملکرد دستگاهها و آسیب شناسی مشکلات سازمان متبوع خود می توانند مشاور خوبی برای مدیران باشند اما این موضوع نیز فراموش شده و مسئولان این جایگاه را نیز باور ندارند و از این مشورت استفاده نمی کنند.



مطهری نژاد گفت: البته استفاده از مشاوره زمانی محقق می شود که مسئولان روابط عمومی متخصص و با تجربه بوده و به کار اشراف داشته باشند تا بتوانند مدیر را با شرایط زمانی و مکانی مصاحبه و پاسخها و نیز عکس العمل های منطقی در برابر مخاطب مطلع کنند در غیر این صورت این مهم نتیجه عکس خواهد داد.



وی افزود: انتخاب افراد توانمند و آموزش آنها بسیار مهم است اما در حقیقت ما مخاطب را باید در قاعده هرم قرار دهیم و مخاطب شناسی، رسانه شناسی و موقعیت شناسی را برای مدیران روابط عمومی لازم بدانیم زیرا آنها باید مخاطب را بخوبی بشناسند و سازمان را از نگاه مخاطب مورد ارزیابی قرارر دهند و به سوالات آنها پاسخ دهند.



مطهری نژاد تصریح کرد: اما در این زمینه موضوع جور دیگری است و روابط عمومی ها ابتدا مدیر را می شناسند و سپس سازمان را از نگاه مدیر بررسی می کنند و مخاطبی که به سازمان شناخت ندارد اگر بخواهد آن را معرفی کند در این شرایط به شناخت مخاطب اعتنایی نخواهد کرد چون نیازهایش برآورده نمی شود.



این مدرس دانشگاه بیان کرد: مشکل اصلی این است که نهادهای مدنی روابط عمومی را بها نمی دهیم در حالی که انتصابات و ارزیابی ها باید بدست نهادهای مدنی باشد و انجمن های روابط عمومی به عنوان حلقه واسط بین مردم و حاکمیت در انتخاب مدیران نظر بدهند اما اگر رابطه ای مدیر روابط عمومی بشود مشکل داریم.



وی استفاده از رسانه ها برای انتقال پیام به مخاطب را ضروری دانست و گفت: مدیران روابط عمومی چاره ای ندارند جز آنکه از طریق رسانه ها با مردم سخن بگویند چون مخاطبان پراکنده اند که نمی توان کار دیگری کرد لذا تقویت ارتباط آنها با رسانه مهم و اجتناب ناپذیر است.



مطهری نژاد یادآورشد: باید روابط عمومی ها تعریف درستی از ارتباط با رسانه ها داشته باشند زیرا همه مردم سواد رسانه ای ندارند و نحوه استفاده از آن را نمی دانند و زبان رسانه را نمی شناسند و اگر له سازمان مطلبی نوشته می شود مردم به حساب این که مشکلی وجود ندارد تلقی می کنند و بر عکس وقتی مطلبی علیه سازمانی است فکر می کنند آن سازمان کار نمی کند یا مشکل دارد که در این میان باید نوع نگاه ماعوض شود و با افزایش اطلاعات رسانه ای خود بتوانیم به سوالهای مردم پاسخ دهیم.



برگزاری سمینارهای تخصصی ضروری است



این استاد دانشگاه در مورد نقش برگزاری سمینارهای تخصصی در تقویت جایگاه روابط عمومی ها اظهارداشت: در شرایط کنونی هیچ چاره ای نداریم و باید به سمت آموزش برویم و مسئولان و فعالان این بخش را با اهمیت کار آشنا کنیم.



وی افزود: تبلیغات، بازاریابی، خدمات فرهنگی و فعالیت های مطبوعاتی به منزله همسایگان روابط عمومی ها تلقی می شوند که باید در سمینارها مورد توجه قرار گیرد و در کنار هم مطرح شوند زیرا بسیاری از افرادی که کار تبلیغاتی می کنند فکر می کنند که کار روابط عموی انجام می دهند و برخی کار فرهنگی را با رسالت خود اشتباه می گیرند لذا در سمینارها این مسائل لازم است مورد بررسی دقیق قرار گیرد.