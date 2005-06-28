تشكيلات خودگردان فلسطين در وضعيت فوق العاده قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين پس ازپايان جلسه هفتگي تشكيلات خودگردان فلسطين درباريكه غزه ، اين نشست را مهم برشمرد و بيان كرد: دراين نشست تصميم گرفته شد تشكيلات خودگردان فلسطين درحالت فوق العاده بسر ببرد تا طرح عقب نشيني نيروهاي اسراييلي از نوا غزه اجرا شود.

وي افزود: وزيران فلسطيني مسئول پيگيري روند عقب نشيني از نوارغزه از امروز به مدت دو تا سه روز در هفته در نوار غزه و يك روز در جنين در شمال كرانه غربي حضورخواهند داشت تا اسراييل چهارشهرك صهيونيست نشين پراكنده دركرانه غربي را تخليه كند.

قريع به اين نكته ا اشاره كرد: هدف از اين اقدامات تحقق عقب نشيني آرام و سازمان يافته است تا گام برداشته شده واقعي براي عقب نشيني اسراييل از نوار غزه صورت پذيرد و ما به حقوق ملي مان و كسب حمايت جهان در كنار مان دست يابيم .

نخست وزيرتشكيلات خودگردان فلسطين تمام جريانيها وگروههاي فلسطيني را به مشاركت درنظارت برمقدمات روندعقب نشيني فرا خواند و اظهارداشت : تشكيلات خودگردان فلسطين مانع ازتشكيل حكومت وحدت ملي براي نظارت بر عقب نشيني وجود ندارد درصورت تمايل گروههاي فلسطيني نخواهد شد.

وي افزود: هر كس كه بخواهد مي تواند وارد تشكيلات خودگردان فلسطين شود وما تمام درها را برروي همه گشوده ايم و ازهر ديداري استقبال مي كنيم .

نخست وزيرتشكيلات خودگردان فلسطين همچنين به پايبندي دولت فلسطين به رعايت آتش بس اشاره كرد وعنوان داشت : ما نيازمند عبور از مرحله عقب نشيني اسراييل ازنوار غزه و كرانه غربي با موفقيت و آرامش هستيم و تمام گروههاي جهادي اهميت اين موضع را خوب درك مي كنند .

احمد قريع (ابوعلاء) از اسراييل خواست تجاوزات خود را عليه ملت فلسطين متوقف سازد وسپس تاكيد كرد كه گروههاي مبارزفلسطيني همچنان به رعايت توافق نامه آتش امضا شده در قاهره درفوريه گذشته پايبند هستند .

قرار است رژيم صهيونيستي طرح عقب نشيني نيروهاي خود را از نوار غزه و بخشي از كرانه غربي در نيمه آگوست آتي اجرا كند.

براساس اين طرح 21 شهرك صهيونيست نشين در نوار غزه به علاوه چهار شهرك پراكنده در كرانه غربي تخيله مي شوند.