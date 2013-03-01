به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی؛ سفیر ایران در ایتالیا طی سخنانی در همایش بین المللی «تمدن ایران، گذشته، حال و آینده» که در دانشگاه لاساپینتزا شهر رم برگزار شد از ایران و ایتالیا بعنوان قدیمی ترین تمدن های بشری یاد کرد و گفت: ایران و ایتالیا همواره به عنوان دو مهد فرهنگ و تمدن در دو منطقه خاورمیانه و مدیترانه سهم بسزایی در ارتقاء سطح فرهنگی جوامع پیرامونی خود داشته اند. طبیعتاً دو ملت با این سابقه دیرینه تاریخی از ظرفیت های گسترده و فراوانی برای توسعه مناسبات و تعاملات برخوردار می باشند. خوشبختانه، نگاهی به تاریخ روابط دوجانبه ایران و ایتالیا نیز بیانگر همین احساس قرابت و درک اشتراکات متعدد تاریخی، مذهبی و فرهنگی است.



حسینی با تأکید بر ارتباطات سیاسی و فرهنگی بین دو قطب تمدنی از سال 533 میلادی به ایرانشناسی در کشور ایتالیا اشاره کرد و گفت: اگرچه، ایرانشناسی از نظر تاریخچه آشنایی ایتالیایی‌ها با ایرانی‌ها، پیشینه‌ای طولانی دارد، اما آن چه به عنوان ایرانشناسی یا مطالعات ایرانی نامیده می‌شود و شکلی آکادمیک به خود گرفته، از قرن نوزدهم پیشتر نمی‌رود. مطالعات و پژوهش‌های گسترده ایتالیایی‌ها درباره حوزه‌های مختلف ایرانشناسی مدیون حضور جهانگردان و سیاحانی چون مارکو پولو و پیترو دلا واله است که از حدود قرن سیزدهم میلادی کم کم به ایران پا گذاشتند و باعث آشنایی ایتالیایی‌ها با سرزمین و مردم ایران،‌ و از آن مهم تر با زبان فارسی شدند.



وی با اشاره به آشنایی با زبان فارسی در ایتالیا به عنوان دریچه ای تازه‌ برای نگاه به کشوری باستانی، که اطلاعات چندانی از زبان‌های باستانی و متون دینی آن در دست نبود، گفت: در سال 1885 با تأسیس کرسی زبان فارسی در دانشگاه تورینو فصل تازه‌ای از ایران شناسی در ایتالیا آغاز شد. اما از اواسط قرن بیستم، در ایتالیا نیز رویکرد تازه‌ای در مطالعات ایرانشناسی شکل گرفت. طریقی که ایرانشناسی یا مطالعه در حوزه ایران را تنها به آموختن زبان فارسی یا تمرکز بر زبان‌های باستانی مانند اوستایی و پهلوی محدود نمی‌دانست و مجموعه اطلاعاتی چون علم زبان، تاریخ، مذهب و سایر علوم مرتبط با فرهنگ این کشور را برای مطالعات ایران شناسی لازم می‌دید.



سفیر ایران در ایتالیا با دسته بندی مباحث ایرانشناسی به سه دسته مطالعات ایران باستان، ایران معاصر و ایران امروز و اشاره به تلاش ها و زحمات زیاد ایتالیایی ها در زمینه مطالعات ایران باستان و تداوم این مطالعات، اظهار امیدواری کرد که نسبت به مطالعه ایران معاصر و ایران امروز نیز توجه و اهتمام بیشتری صورت پذیرد.

حسینی با درخواست از اصحاب فرهنگ برای کشف و ابراز واقعیات در جهت تصحیح برداشت و تصویر افکار عمومی از ایران گفت: متأسفانه در طول سه دهه گذشته و بویژه در سال های اخیر موجی از ایران هراسی و شیعه هراسی به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده در غرب به راه افتاده که این موج فعالیت های فرهنگی مرتبط با ایران و تشیع را نیز تحت تأثیر قرار داده است که نتیجه آن با تأسف، ارائه اطلاعات غلط، ناقص و بعضاً وارونه از ایران معاصر و ایران امروز بوده است. و در ایتالیا هم همه شاهد پیامدهای این موج بوده ایم.

حسینی با تأکید بر وابستگی و اختلاط دو مبحث ایران شناسی و شیعه شناسی برای مطالعه ایران معاصر و ایران امروز گفت: در حقیقت؛ شناخت عمیق و درک درست از واقعیت های ایران، بدون شناخت مذهب تشیع و میزان رسوخ آن در جامعه ایران و باور ایرانی، ممکن نخواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت زبان فارسی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل معرفی و گسترش فرهنگ ایرانی و مطالعات ایران شناسی و نیز مشکلات اقتصادی و کاهش بودجه فرهنگی و فشار بر دانشگاه ها که کرسی های زبان فارسی در ایتالیا را در معرض خطر تعطیلی قرار داده است ابراز امیدواری کرد که دو طرف با کمک یکدیگر نسبت به حفظ آنها، تلاش بیشتری نمایند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا در پایان ضمن تأکید بر این که در شرایط فعلی، تبادلات فرهنگی بهترین راه ارتباطی دو کشور ایران و ایتالیا است؛ آمادگی ج.ا.ایران برای گسترش همکاری های فرهنگی میان دو کشور را اعلام کرد.

در همایش دو روزه که با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت ج.ا.ایران در ایتالیا با وزارت میراث و فعالیت های فرهنگی، دانشگاه لاساپینتزا، انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق (ISMEO)، دانشگاه بولونیا، موزه ملی هنر شرقی جوزپه توچی و دانشگاه شرق شناسی ناپل در دانشکده ادبیات و فلسفه دانشگاه لاساپینتزا شهر رم و موزه شرق شناسی شهر رم برگزار گردید بالغ بر 30 تن از ساتید برجسته و ایران شناسان ایرانی، ایتالیایی ، آلمانی، لهستانی و...، شخصتیهای برجسته فرهنگی و سیاسی ، استادان دانشگاه، دانشجویان و علاقمندان به فرهنگ و تمدن ایران حضور داشتند.



لوییچی فراتیرییس دانشگاه «لا ساپینتزا»ی رم - به‌عنوان میزبان روز اول این همایش، در مراسم افتتاحیه با تأکید بر اهمیت حوزه‌ی تحقیقات ایران‌شناسی در مجموعه‌ی مطالعات شرق‌شناسی، اظهار امیدواری کرد که راه‌های نوین ارتباطی بین دانشگاه‌ها و مراکز شرق‌شناسی ایتالیا و ایران برای مطالعات نوین ایران‌شناسی باز شود.

وی در ادامه افزود: دانشگاه «لا ساپینتزا» افتخار همکاری در زمینه‌ی باستان‌شناسی با ایران را دارد.

از جمله سخنرانان این همایش می توان به پروفسور Roberto Nicolai؛ رئیس دانشکده ادبیات و فلسفه دانشگاه ساپینتزا، دکتر سید منصور سید سجادی باستان شناس و رئیس تیم کاوشگری شهر سوخته ، خانم پروفسور Barbara Kaim استاد دانشگاه ورشو در لهستان ، پروفسور Lorenz Korn استاد دانشگاه بومبرگ آلمان ، دکتر فرهاد تهرانی استاد دانشگاه شهید بهشتی، پروفسور Marco Mancini رئیس انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق (ISMEO) و رئیس دانشگاه ویتربو، پروفسور Bruno Genito استاد دانشگاه ناپل ، پروفسور Massimo Vidale استاد دانشگاه «پادوا»، پروفسور Raffaele Biscione از مرکز تحقیقات ایتالیا، دکتر اسکندر مختاری استاد دانشگاه تهران، پروفسور Alberto Ventura استاد دانشگاه کالابریا، پروفسور Mario Casari استاد دانشگاه رم، خانم پروفسور Bianca Maria Filippini استاد دانشگاه ویتربو و اساتید و ایران شناسان دیگر نام برد.