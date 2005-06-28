طارق عزيز : صدام شخصا دستور سركوب انتفاضه شيعيان درجنوب را صادر كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه،عزيز( 68 ساله) درپاسخ به سوالي پيرامون نقش خود درحوادث سال 1991 ميلادي درنوار ويدئويي كه دادگاه ويژه عراقي توزيع كرده است، اعلام داشت : من دردهه هشتاد به ياد نمي آورم كه رئيس جمهورعراق دستورات قانوني دراين زمينه صادركرده باشد.

وي افزود:اين بدين معنا است كه حتي اعضاي شوراي فرماندهي انقلاب عراق نه تنها با هم مشورت نمي كردند بلكه حتي در مورد دستوراتي كه رئيس جمهور صادر مي كرده، سوال هم نمي كردند.

وي درپاسخ به پرسش قاضي دادگاه مبني براينكه چه كسي دستورسركوب قيام شيعيان جنوب عراق را صادر كرد، اظهار داشت: شخص صدام ديكتاتورسابق عراق.

طارق عزيز افزود: درماه مارس 1991 ميلادي كه پست وزيرخارجه را برعهده داشتم ودرمقر وزارتخانه نشسته بودم، شنيدم عناصري از فرماندهان كشوربه مناطق نا آرام درجنوب رفتند اما اينكه آنها چه كاري انجام دادند نمي دانم و من وزير امورخارجه بودم و كار من در وزارت خارجه بود.

پيشتر وكيل طارق عزيز گفته بود موكلم عليه صدام ديكتاتور سابق عراق شهادت نمي دهد و او خواهان برگزاري جلسه محاكمه خود در كشور بي طرف مثل هلند و يا سوئد است.

حسين بديع عارف عزت وكيل معاون سابق نخست وزيرعراق پيشتر به شبكه تلويزيوني"سي ان ان" آمريكا اعلام داشت : طارق عزيزكه ازآوريل 2003 ميلادي همچنان دربازداشتگاه نيروهاي آمريكايي درعراق بسرمي برد درسلامت كامل است و از روحيه بالايي برخوردار است.