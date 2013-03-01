به گزارش خبرنگار مهر، سینما هجرت که این روزها خود را با صوت و تصویر دیجیتال برای اکران فیلم های فجر 31 آماده کرده در نخستین روز کاری گیشه اش "رسوایی" را برای بردن به پرده نمایش برگزیده است.

نخستین روز اکران فیلم های جشنواره فجر با میهمانان ویژه

ر ئ یس حوزه هنری استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزییات اولین روز کاری جشنواره فیلم فجر در استان البرز گفت: در نخستین روز گشایش گیشه سینما هجرت فیلم " رسوایی" در دو سانس ساعت 17 و 19 اکران خواهد شد.

عبدالحمید قره داغی افزود: طبق برنامه ریزی های بعمل آمده مسئولان و دست اندارکاران برپایی این جشنواره در سانسی ویژه به تماشای " رسوایی" می نشینند.

وی خاطر نشان کرد: کلیه امکانات و بسترهای لازم برای پخش دیجیتال فیلم ها در سینما هجرت فراهم شده است.

رسوایی چهارمین فیلم بلند و جدیدترین ساخته "مسعود ده نمکی" است و بازیگران همچون اکبر عبدی، الناز شاکردوست، محمد‌رضا شریفی‌نیا، کامران تفتی، مریم کاویانی، امیر دژاکام، امیر نوری، اسماعیل خلج، مجید مشیری، آرزو افشار، تینا آخوند‌تبار، مهسا کامیابی، ارسلان قاسمی، عباس محبوب، محبوبه بیات، ابولفضل همراه، فرامرز روشنایی، اسدالله یکتا، مختار سائقی، مجید شهریاری و ... در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.

"رسوایی" روایت داستان زندگی دختری جنوب شهری بنام افسانه است که به علت بدهی‌های مالی پدر زیر فشار طلبکاران قرار دارد و اقدام به دزدیدن سفته های پدرش می کند. در حین فرار با روحانی زاهدی آشنا می شود. این روحانی در مسیر کمک به افسانه دچار مشکلاتی می شودو...

نورالدين گودرزي دستيار اول كارگردان؛ فروزان جلالي برنامه ريز؛ الهه گودرزي مدير روابط عمومي؛ شيدا يوسفي منشي صحنه؛ فرشاد گل سفيدي مدير فيلمبرداري؛ بابك برزويه عکاس؛ مجيد ميرفخرايي طراح صحنه و لباس؛ محمود خرسند صدابردار از دیگر عوامل این فیلم بشمار می روند.

فیلم‌های برگزیده سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر تا 18 اسفند ماه به همت" حوزه هنری" و همکاری "اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی" استان البرز به پرده اکران می رود.

«رسوایی» عصر روز جمعه 11 اسفند ماه در دو سانس 17 و 19 در سینما هجرت کرج به اکران عمومی می رود.