به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ عشایری پنجشنبه شب در مراسم گرامیداشت روز مهندس اظهار داشت: اگر به تمام تشکیلات بزرگ در دنیا نگاه کنیم همیشه یك ایرانی در آن نقش آفرین بوده که این نشان دهنده استعداد این مردم است.

وی ادامه داد: فارس با دارا بودن بهترین مهندسان و نظام مهندسی قوی توانسته در حوزه ساختمان سازی، عمرانی و... زبانزد باشد و امیدواریم با این قابلیت ها فعالیت های موثر تری انجام دهد.

نظام مهندسی فارس دارای بیش از 17 هزار عضو

همچنين رئیس کمیته برگزاری مراسم گرامیداشت روز مهندس در ادامه مراسم بیان داشت: سازمان نظام مهندسی دارای بیش از 17 هزار عضو است که متاسفانه به دلیل نداشتن سالن همایش بزرگ قادر به دعوت و پذیرش تعداد زیادی از این افراد نبودیم.

مرتضی سیف زاده ادامه داد: کمیته برگزاری مراسم روز مهندس برای انتخاب مهندسین برتر 97 عضو متقاضی را مورد بررسی علمی قرار دادند و همچنین با کمک سایت اختصاصی مهندسین از نظر این افراد برای انتخاب مهندسین برتر نیز استفاده شد.

به گزارش مهر، روز پنجم اسفند ماه سالروز تولد خواجه نصير‌الدين طوسي، پايه‌گذار علم مهندسي در ايران و بنيان‌گذار رصدخانه‌هاي متعدد در دوران حمله مغولها به ايران و همچنين طراح و سازنده بناهايي همچون سلطانيه، به‌نام روز مهندس در تقويم ايران اسلامي نامگذاري شده است.

در مراسم گرامیداشت روز مهندس از خانواده شهدای مهندس، خانواده درگذشتگان عضو نظام مهندسی و مدیران تاثیرگذار در کارهای عمرانی شهر تقدیر به عمل آمد.