به گزارش خبرگزاري مهر، مسابقات ووشوی قهرمانی کشور بزرگسالان انتخابی تیم ملی با شناخت نفرات برتر 11 فرم تالو و 10 وزن ساندا در ورزشگاه شهید معتمدی تهران به پایان رسید.

بر اين اساس محسن قادريان در بخش ساندا به رقابت با ديگر حريفان خود پرداخت كه موفق شد بر عنوان نايب قهرماني ورزن منفي 52 كيلوگرم اين دوره مسابقات را از آن خود كند.



صعود تیم نیک بسپار یزد به لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور



تیم نیک بسپار یزد با پیروزی مقابل تیم نفت آبادان به لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور راه یافت.

دور برگشت رقابت هاي ليگ دسته اول باشگاه هاي كشور با حضور تيم هاي نيك بسپار يزد ، نوفلاح تهران، نفت تهران، نفت آبادان، ميرداماد تبريز، كوثر رشت، كولان كردستان و هرمزگان در استخر عدالت يزد هم اکنون در حال پیگیری است.

تیم نیک بسپار یزد در سومین روز این مسابقات امروز دهم اسفند ماه به مصاف تیم نفت آبادان رفت و با نتیجه 9 بر چهار به پیروزی دست یافت.

تیم نیک بسپار یزد با این پیروزی به عنوان قهرمانی لیگ دسته یک کشور را از آن خود کرد و جواز حضور در رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور را بدست آورد.

این رقابت ها روز جمعه یازدهم اسفند ماه نیز با برگزاری چندین دیدار پیگیری خواهد شد و تیم های دوم تا چهارم نیز مشخص می شوند.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی ناشنوایان استان گرامیداشت ایام الله فجر



مسابقات قهرمانی تنیس روی میز بانوان ناشنوا طي چندين بازی دوره ای و معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.



اکرم رجبی، عصمت خانی و آسیه رهاویی به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند همچنین نرگس محمودی هم به مقام چهارم دست یافت.



دهقانی زاده عهده دار سر داوری این دوره از رقابت ها بود.